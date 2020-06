Päästä irti turhasta tavarasta

Ihmisillä on usein liikaa tavaraa, eikä kaikille tavaroille ole säilytyspaikkaa. Kun tavaroita ei käytön jälkeen palauteta paikoilleen, ne jäävät ajelehtimaan ja syntyy epäjärjestystä. Tämän tietää Keski-Suomen alueella toimiva koulutettu ammattijärjestäjä Sirpa Pöllänen, jonka mukaan syitä tavaran säilyttämiseen on monia.

– On säilyttänyt sen kaiken varalta, tottumuksesta tai siksi, että se maksoi aikoinaan paljon. Vaikka se on rikki, niin on aikomus korjata se. Tai on saanut sen lahjaksi, tai velvollisuudesta, luettelee Pöllänen.

Jotkut myös ajattelevat, että jos antaa saamansa tai perimänsä tavaran pois, lakkaa muistamasta tavaran antajaa. Näin asia ei kuitenkaan Pölläsen mukaan ole.

Kodin ohella tavaroita kertyy usein myös mökille. Jos mökki on esimerkiksi perikunnan ja omistajia on useita, ja mökillä on aiempien sukupolvien ja vaikka kenen tavaraa, kukaan ei välttämättä tunne paikkaa kotoisaksi. Tällöin Pöllänen neuvoo pohtimaan, säilytetäänkö mökki yhteisomistuksessa vai tehdäänkö sukupolvenvaihdos tai muita omistusjärjestelyjä. Kun omistus selkiytyy, on helpompi käydä järjestelytyöhön.

Järjestelyssä ei ole Pölläsen mukaan kyse vain esteettisestä asiasta, vaan esimerkiksi mökillä tavaroita on hyvä karsia senkin takia, että mökki on turvallinen ja huoltotyöt onnistuvat.

Järjestelyn tavoite on, että tila olisi sellainen, mihin se on tarkoitettu, ja ettei tilaan mennessä tarvitsisi siirrellä tavaroita, vaan kaikki olisi yksinkertaista, selkeää ja valmista. Kuva Pöllästen mökin aitasta.

Työssään Sirpa Pöllänen on huomannut monen tavaroidensa kanssa kamppailevan häpeävän tilannettaan ja pitävän nolona sitä, että on turvauduttava ammattijärjestäjään. Pöllänen vertaa tilannetta siivouspalveluiden käyttöön vielä muutama vuosi sitten: tuolloin hävettiin siivoojan tilaamista kotiin.

– Siinä koettiin jotenkin huonommuutta, että enkö minä pysty. Mutta tänä päivänä ymmärretään, että sillä asialla ostat itsellesi aikaa ja sillä voit käyttää sen ajan johonkin hyödyllisempään.

Ammattilaiseen turvautuessa järjestelystä tulee Pölläsen mukaan tehokkaampaa, ja objektiivisesti asiaa katsova ulkopuolinen voi toimia ikään kuin ”järjen äänenä”. Pöllänen kuitenkin korostaa sitä, että asiakas itse päättää, mistä luopuu ja mistä ei. Hän sanoo tavaroiden karsimisen voivan muuttaa omaa kulutuskäyttäytymistä jatkossa.

– Uskallan väittää, että jos oikeasti karsii tavaraa, niin aika usein tapahtuu se, että rupeaa miettimään omaa kulutuskäyttäytymistä ja omia valintoja ja sitä, että tarvitsenko oikeasti tätä. Että se vähän tulppaantuu se uuden tavaran tuleminen sitäkin kautta.

Tavaroiden karsimisessa ei ole kuitenkaan Pölläsen mukaan kyse siitä, että kaikesta on luovuttava.

– Meillä jokaisella on tärkeitä ja rakkaita asioita, jotka kulkevat elämän läpi, vaikkei niillä ole enää käyttötarkoitusta. Esimerkiksi itselläni on pieni, punainen kiikkutuoli, jonka isä on ostanut, kun olen ollut pieni tyttö.

Sirpa Pöllänen viihtyy kesämökillä Luhangan Judinsalossa. Pölläsen mukaan mökillä mieli rauhoittuu ja esimerkiksi luonnon äänet tulee havainnoitua ihan toisella lailla kuin kaupungissa.

Ammattijärjestäjäksi lähes 25 vuotta rahoitusalalla työskennelleen Sirpa Pölläsen sai ryhtymään kodin remontin synnyttämä oivallus. Kodin kaapit piti remontin takia tyhjentää, ja vaikka Pöllänen ja hänen puolisonsa olivat kuvitelleet, ettei heillä ole paljoa tavaraa, kaappeja tyhjentäessä tavaraa kuitenkin vain tuli ja tuli.

– Todettiin miehen kanssa, että sama tavaramäärä ei palaa kotiin, eikä se palannut. Siitä minulla heräsi kiinnostus, että tämän asian kanssa kamppailee varmasti moni muukin, sanoo sittemmin yrittäjyyskurssin ja ammattijärjestäjäkoulutuksen käynyt ja oman yrityksen, Sibretta Oy:n, perustanut Pöllänen.

Ammattijärjestäjältä on tietysti kysyttävä, näkyykö alavalinta kotona Jyväskylässä ja kesämökillä Luhangan Judinsalossa?

– Kotona se jo näkyy. Ja mökillä, sanotaan että olemme oikealla tiellä, naurahtaa Pöllänen.

Hän tunnustaa olevansa puolisonsa kanssa mökkihöperöitä. Varsinkin tänä keväänä pariskunta on nauttinut mökillä olosta ja seurannut siellä esimerkiksi muuttolintujen saapumista.

– Kyllä täällä mieli rauhoittuu, ja täällä havainnoi luonnon äänet ja kaikki ihan toisella tavalla kuin kaupungissa, sanoo Pöllänen.

Sirpa Pölläsen vinkit tavaroiden järjestämiseen

Aloita työ levänneenä, sillä järjestellessä joudut tekemään päätöksiä, mistä luovut ja mitä säilytät, ja se väsyttää.

Rajaa työmaa niin, että käyt läpi yhden kohteen, esimerkiksi yhden kaapin, kerrallaan.

Poista häiriötekijät kuten kännykät, jotta voit keskittyä rauhassa.

Aloita helposta kohteesta kuten vaatteista tai kirjoista, joihin liittyy vähiten tunteita, ja säästä viimeiseksi tavarat, joihin liittyy paljon tunteita.

Ole itsellesi armollinen, älä kauhistele tavarapaljoutta tai syytä siitä itseäsi tai sukulaisiasi.

Hyvä lähtökohta järjestelyyn on pohtia, mikä tavara on tarpeellista ja mitä käyttää yhä.

Jos eri puolilla taloa on useita saman tuoteryhmän tavaroita, käy kaikki läpi kerralla ja pohdi, pärjäisitkö vähemmällä määrällä ja laita tavaroita huonoimmasta päästä pois.

Järjestelyä voi helpottaa lajittelemalla tavarat laatikoihin tarkoituksen mukaan; roskiin menevät, kierrätettävät tai lahjoitettavat, varastoon menevät (esimerkiksi kausivaatteet), säilytettävät ja ehkä-laatikko tavaroille, joiden suhteen olet epävarma ja jotka käyt myöhemmin uudelleen läpi.

Jos kyse on vaatteista, sovita.

Harkitse luopumista, jos et ole käyttänyt tavaraa vähintään kahteen vuoteen, omistat monta samanlaista tavaraa tai kyse on rikkinäisestä tavarasta, josta tiedät, ettet tule korjaamaan sitä.

Pyri siihen, että kaikille säilytettäville tavaroille on säilytyspaikka.

