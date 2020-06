Outojen ja erikoisten tavaroiden kauppa Luhankaan

Luhankaan saatiin viime viikolla uusi yritys, kun Aki Virtaniemi avasi Luhangan Helmen entisissä Osuuspankin tiloissa. Liike on monipuolinen, sillä sen valikoimasta löytyy tavaraa 1600-luvun keräilyesineistä laadukkaisiin käyttötavaroihin. Toiminnan periaatteena on ”pienin kunta, pienin hinta”.

– Olin ajatellut jo pitkän aikaa, että haluaisin perustaa tällaisen liikkeen. Olen ollut yrittäjänä 30 vuotta ja kun tämä liiketila tuli myyntiin, päätin että nyt on oikea paikka toimia. Tämä on tällainen outojen ja erikoisten tavaroiden liike, summaa Virtaniemi.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Liikkeeseen tulee viikoittain isoja tavaraeriä, jopa satoja tuotteita. Vaihtuvuus on suurta, eikä koskaan voi tietää mitä liikkeestä löytää. Paikallisia tuotteita on jo valikoimassa ja niitä on tarkoitus tuoda lisää. Kotimaisuus on toinen tärkeä tekijä.

– En kuitenkaan ota tänne myyntiin mitään paikallista tuotetta, joka esimerkiksi on jo Luhangan kyläkaupan valikoimassa. Tarkoitus on, että Luhankaan saadaan mahdollisimman laaja paikallinen valikoima ilman, että talloisin toisen luhankalaisen yrittäjän varpaille, toteaa Virtaniemi.

Hyvin nopealla aikataululla pystyyn pistetty liike on ottanut myös sosiaalisen median haltuun, jossa esimerkiksi vaihtuvasta valikoimasta pyritään tiedottamaan. Reilussa viikossa liike oli valmiina avaamaan ovensa, viralliset avajaiset ovat kesäkuun puolen välin tienoilla. Tavaraa liikkeeseen haettiin soittokierroksien myötä maakunnista, matkaa kertyi rapiat 700 kilometriä.

– Isolla autolla lähdettiin ja palattiin takaisin ihan täydellä kuormalla. Kyllä tässä on hihat saaneet heilua, että viikossa saatiin kaikki tarvittava tehtyä, summaa Virtaniemi.

Liikkeen nimi Luhangan Helmi viittaa sekä kuntaan että kaupan laajaan valikoimaan.

– Mielestäni Luhanka itsessään on jo helmi, ja täältä meidän oudosta liikkeestämme voi jokainen löytää helmen. Liike on hyvin erilainen ja poikkeava, tiivistää Virtaniemi.

Kesäkuukausina liike on auki päivittäin, ja talvikaudella tarkoitus on olla auki viikoittain. Myös nettikauppa on suunnitelmissa, mutta Virtaniemen mukaan kaikessa edetään vallitsevan tilanteen mukaan.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Luhangan Helmessä voi tehdä yllättäviä löytöjä keräilyesineistä käyttötavaroihin.