Aktiviteetteja ja nähtävyyksiä seutukunnalla

Koronaepidemian vuoksi lähes kaikki kesätapahtumat on siirretty ensi vuoteen tai peruttu kokonaan. Koululaiset ovat kesälomilla ja seutukunnan mökkiläiset ovat ilmestyneet katukuvaan. Mitä siis tehdä, kun tapahtumia ei ole ja puuhaa olisi kiva olla lomapäivien täytteeksi? Joutsan seutukunnalta löytyy monipuolisesti liikunnallisia aktiviteetteja sekä muita vierailun arvoisia kohteita. Tässä koottuna muutamia vinkkejä esimerkiksi päiväretkelle.

Kaikkiin kohteisiin ei välttämättä ole kunnollisia opasteita, joten tuttuja ja nettiä kannattaa käyttää apuna. Myöskään kaikilla kohteilla ei ole varsinaista kuntaa tai tahoa takana, joka ylläpitäisi paikkaa. Hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä huolehtien voi viettää kivan retkipäivän tai haastaa vaikka perheen olympialaisiin! Myös jokamiehen oikeudet on hyvä muistutella mieliin metsissä liikkuessa.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Joutsan lähiliikuntapaikkoja

Joutsasta löytyy kolme frisbeegolfkenttää, joista kahta ylläpitää kunta. Joutsan pururadan läheisyydessä on 18-väyläinen ja Leivonmäeltä Kurkiauran koulun takaa lähtee 6-väyläinen. Huttulan nurmialueella puolestaan on 5-väyläinen, jonka ylläpidosta vastaa Huttula. Beach volleyta eli rantalenttistä voi pelata Keskuspuistossa ja Leivonmäen urheilukentällä.

Kunnan ylläpitämiä tenniskenttiä löytyy Joutsasta kaksi tekonurmen vierestä ja varauskirja on kentän vieressä postilaatikossa. Lisäksi Rutalahdessa ja Kurkiauran koulun vieressä on tenniskentät. Koripallokoreja ja -kenttiä löytyy keskuspuistosta, tekonurmen läheisyydestä sekä Kurkiauran koulun pihasta. Ulko- ja sisäkuntosalit ovat myös tekonurmen lähellä käytettävissä. Leivonmäen kuntosali on kiinni kiinteistön putkiremontin vuoksi.

Erilaisia kenttiä Joutsan seutukunnalta löytyy moneen lajiin. Kunnan ylläpitämät urheilukentät ovat Joutsan kirkonkylällä ja Leivonmäellä. Tekonurmikenttä liikuntahallin läheisyydessä on pääasiassa arki-iltaisin varattu Joutsan Seudun Pallon jalkapallojoukkueille, mutta päivisin ja viikonloppuisin käytettävissä jalkapallon ja pesäpallon pelaamiseen, otteluvaraukset huomioiden. Lukion pihalla, Kurkiauran ja Mieskonmäen kouluilla on hiekkakentät.

Erityisesti lapsille ja nuorille mieluisia liikuntapaikkoja ovat keskuspuiston skeittirampit ja Pertunmaantien varrella oleva pump track-rata, ja soveltuu paikat myös vanhemmille käyttäjille. Kunnan ylläpitämät uimarannat ovat Joutsan kirkonkylän uimaranta ja Rutalahdessa Harjunlahden uimaranta, kummassakaan rannassa ei ole uinninvalvontaa. Valklammen ranta on osoitettu koirien uittamiseen.

Lenkkipolkuja kaipaavalle liikkujalle on pururata Joutsan urheilukentän maastossa. Virallisen pururadan lisäksi esimerkiksi Joutsenlammen entisen hotellialueen lähimaastosta tai Nelostien vieressä olevalta Ruosteniemen alueelta löytyy maastoa ja polkuja tallattavaksi.

Valklammin pitkospuupoluilla pääsee halutessaan kiertämään Ison ja Pienen Valklammen. Kyseiseltä reitiltä löytyy myös nuotio- ja levähdyspaikat, reittiä ylläpitää Joutsan kunta. Leivonmäellä on Kangaslammen ulkoilupuisto aivan Nelostien varrella, ja reitillä on kunnostettu pöytäryhmä eväshetkelle luonnon rauhassa.

Joutsan kirkonkylässä, Myllykosken reitillä riittää vesistöä, ja siellä on myös pöytä levähdystä varten. Reitiltä voi jatkaa matkaa seurakunnan omistamaan Toivolaan, josta löytyy grillikatos polttopuineen. Toivolaan pääsee myös tietä pitkin Karimäen kautta. Monipuolinen retkikohde on Leivonmäen kansallispuisto monine kävely- ja maastopyöräreitteineen. Reiteiltä löytyy niin nuotio- ja levähdyspaikkoja.

Itä–Päijänteen Rastin verkkosivuilta löytyy omatoimirasteja- ja karttoja. Geocaching-verkkosivuston mukaan Joutsan seutukunnan alueelta löytyy paljon aktiivisia geokätköjä, joita voi etsiä täysin omatoimisesti. Myös melontaa ja kalastusta voi harrastaa seutukunnalla.

Muita kohteita

Päiväretkikohteeksi soveltuu esimerkiksi Isovuori Rutalahdessa tai Karttuuvuori Marjotaipaleessa. Lintutorneja löytyy Leivonmäeltä Haapasuolta, Mieskonmäen Keskisenlammelta ja Joutsan kirkonkylästä Myllylahdelta. Näkötorneja puolestaan on Pappisissa Tammimäellä ja Leivonmäellä Kuhasenmäellä. Viime syksynä avatussa Pohvinpuistossa pump track-radan vieressä voit nauttia eväät tai tehdä tulet.

Perheen nuoremmille on leikkipuistoja, Joutsan keskustassa on keskuspuisto sekä Myllypuisto, ja koulun pihassa on vapaasti leikkitelineet käytettävissä. Rutalahdessa on monipuolinen Leijonaperhepuisto ja Leivonmäellä voi vierailla perhepuisto Käkikummussa.

Talomuseolla voi vierailla, mutta oppaan paikallaolo ja esittelykierrokset pientä korvausta vastaan tarkentuvat myöhemmin. Viherinkoski kalliomaalauksineen sekä Rutalahden nurkilla sijaitseva Vällyhoilo ovat myös käymisen arvoisia kohteita.

Osa tiedoista poimittu Joutsan kunnan kotisivuilta.

Luhangan lähiliikuntapaikkoja

Luhangan koulun läheisyydessä on 6-väyläinen frisbeegolfkenttä, ja koulun pihalta löytyy myös hiekka- ja leikkikentät. Kylätalon pihassa Luhangan kirkonkylällä on hiekka- ja leikkikentät. Kunnan ylläpitämät uimarannat ovat kirkonkylällä Mämminiemessä ja Luhangan koulun lähellä Tammijärvellä.

Geokätköjä ja lenkkipolkuja löytyy Luhangasta. Retkikohteeksi soveltuu Latamäen tuulivoimapuisto, jossa Papinmäentien varrella sijaitsevassa laavussa voi nauttia eväistä ja maisemista. Tahkoharjun laavu puolestaan sijaitsee Sydänmaan ja Lempään maisemissa. Parhaiten laavulle pääsee Kesäniementien ja Rantakyläntien risteyksestä roskakatoksen nurkilta. Tahkoharjun laavun ylläpidosta vastaa Sarvan Erä yhdessä Tammijärven Tammen ry:n kanssa. Karhukorven laavu on Marja- ja matkailutila Salvian, mutta kaikkien ulkoilijoiden käytettävissä. Sinne pääsee parhaiten kesäaikaan Lempääntien varrelta, noin puolitoista kilometriä Tammijärventien risteyksestä alkavalta metsätieltä.

Muita kohteita

Luhangan kirkonkylällä voi ihailla Päijännettä satamassa. Luhangan kesäkirkko on myös näkemisen arvoinen paikka. Tämänhetkisen tiedon mukaan tiekirkot ovat peruttu koronaepidemian vuoksi, mutta tilanne voi kesällä muuttua. Entisen Lomakeitaan läheisyydessä sijaitseva Reethin vanha kirkko- ja hautausmaa on yksi vierailukohde.

Luhangan kirkonkylältä ajaessa kohti Tammijärveä voi ihailla Peltolan mäkitupalaismuseoa, jonne voi vierailla ja saada oppaan pitämän esittelyn pientä korvausta vastaan. Sysmään päin suunnatessa puolestaan pääsee nauttimaan Päijänteen maisematieksi nimetyn reitin maisemia.

Avosaaren esihistorialliset kalliomaalaukset ovat Avosaaren länsirannalla sijaitsevan kalliojyrkänteen oikeassa reunassa. Koska kuvat on piirretty tummaa kalliota vasten, näkee ne parhaiten aurinkoisena päivänä.

Osa tiedoista poimittu Luhangan kunnan kotisivuilta.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Joutsan kirkonkylän Uimalassa on kiva viettää lomapäivä uiden ja rentoutuen.

Leivonmäeltä aivan Nelostien vierestä löytyy pienen lammen ympäri kiertävä ulkoilupuisto.

Luhangan kylätalon pihassa on hiekkakenttä, josta löytyy muutamat eri kokoiset maalit eri lajien pelaamiseen.

Selänpohjan parkkialueelta lähdettäessä Leivonmäen kansallispuistosta löytyy reiteissä valinnanvaraa.

Luhangan satamassa voi ihailla Päijännettä.

Rutalahden Leijonaperhepuistossa riittää telineitä ja liukumäkiä.

Reethin hautausmaa Luhangan kirkonkylän tuntumassa.