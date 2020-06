Kesäkuun toisen viikon kilpailut toivat ennätyksiä ja menestystä

Pommin juniorit kisailivat keskiviikkona 10.6. Lahdessa sekä lauantaina 13.6. Janakkalassa.

Lahdessa Reilu-cup 1. osakilpailussa 10.6. mukana olivat Olivia Fagerholm, Benedict Seppälä, Veera Reponen, Valtteri Virtanen sekä Luukas Kemppainen. Tuloslistan kärkipaikat olivat pitkälti joutsalaisväritteisiä:

P15 100 m: 1) Luukas Kemppainen 12,16.

P14 100 m: 1) Valtteri Virtanen 12,64 (oma ennätys).

P13 60 m: 1) Benedict Seppälä 7,78 (kauden kärkitulos P13 sarjassa).

T14 100 m: 1) Veera Reponen 13,09 (oma ennätys).

T12 60 m: 9) Olivia Fagerholm 9,92 (oma ennätys).

T12 pituus: 7) Olivia Fagerholm 3,72 (oma ennätys).

Valmentajan on helppo hymyillä teräkunnossa olevan urheilijajoukkonsa esityksiä analysoidessaan: Bene ei oman kertomansa mukaan onnistunut lähdössä parhaalla mahdollisella tavalla, joten parantamisen varaakin ajassa on. Aika on ikäluokan selkeä kärkitulos tällä kaudella. Veeralla puolestaan oli juoksussa hyvä alku, mutta lopussa on ennätysvauhdista huolimatta vielä hiomista. Kauden ensimmäisessä kilpailussa varmistui A-luokan tulos, jolla saa osallistumisoikeuden ikäluokan SM-kisoihin. Myös Luukas on ennätyskunnossa. Valtteri teki heti ensimmäisessä kisassaan A-luokan tuloksen, joka oikeuttaa ilmoittautumaan myöhemmin syyskesällä pidettäviin SM-kisoihin. Olivia paransi pituusennätystään ja juoksi ensimmäistä kertaa 60 m alle 10 sekunnin. Ja kaikki juoksut juostiin lisäksi lievään vastatuuleen.

Espoon Leppävaarassa kisattiin torstaina 10.6. sprinttikisat. Anniina Haapala aloitti kilpailukautensa ulkoradoilla juoksemalla 150m matkan aikaan 20,04. Hän sijoittui neljännen erän kakkoseksi ja jäi hieman viime kesänä juoksemastaan ennätyksestä. Anniinalla on harjoituskausi vielä käynnissä sellaisessa vaiheessa, että tuloskuntoa voi odotella hieman myöhemmin kesällä. Anniinan sarjana tänä kesänä on N19.

Janakkalassa 13.6. Ilves-Games kisoissa Veera Reponen osallistui vuotta ikäistään vanhempien T15-sarjan 100 m juoksuun. Hän voitti kisan ajalla 13,05 parantaen samalla Lahdessa tekemäänsä ennätystä.

Mika Sirkka

Yläkuvassa Pommin 13-15 vuotiaiden juoksijoiden iskujoukko Lahdessa vasemmalta: Benedict Seppälä, Valtteri Virtanen, Luukas Kemppainen ja Veera Reponen. He ovat voittaneet tähän mennessä kaikki kauden starttinsa.