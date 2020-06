Parturi-kampaamo Carassa asiakasta kuunnellaan

Kun parturi-kampaamo Caraan astuu sisälle, tietää heti olevansa hyvissä käsissä. Tilaa eivät täytä ylimääräiset tuoksut, kaikki tasot on desinfioitu ja Hyvän ilman kampaamo–konsepti näkyy ympärillä. Hellävaraisuus ja asiakkaan kuunteleminen ovat näkyvästi aistittavissa.

Uusi yrittäjä Laura Kilpeläinen teki kampaamosta kaupat joulukuun lopulla ja omissa nimissä toiminta alkoi tammikuun alussa. Jo tätä ennen hän teki töitä kampaamon edellisen omistajan Satu Kuisman rinnalla, markkinoiden ja luoden asiakaskontakteja. Kuismalla vuokrapenkillä ollut Sirja Venäläinen siirtyi kaupan mukana jatkamaan töitä Kilpeläisen rinnalla.

Kilpeläiselle on ehtinyt kertyä työkokemusta hiusalalta vajaat kaksikymmentä vuotta. Kaikki alkoi vuonna 2000, joilloin hän valmistui hiusmuotoilijaksi. Tämän jälkeen on suoritettu hiusalan perustutkinto sekä kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto. Parhaillaan Kilpeläinen opiskelee töiden ohella yrittäjän ammattitutkintoa.

Työskentelemään Joutsaan Kilpeläinen kertoo päätyneensä sattuman kautta.

– Olen silloin tällöin vuosien mittaan katsellut myytäviä kampaamoita. Yhtenä päivänä katselin google-haulla myytäviä ja huomasin Satun liikkeen olevan myynnissä. Päätin että nyt voisi olla aika kokeilla, kertoo Kilpeläinen.

Kilpeläisellä on palava halu oppia ja kehittää omaa työtään, joka näkyy myös uudessa liikkeessä. Tilassa tehtiin laaja pintaremontti ja käyttöön otettiin nettiajanvaraus. Oma iso kokonaisuutensa oli meneminen sosiaaliseen mediaan. Uusina toimintoina tulivat Google–näkyvyys, nettisivut sekä sivut Instagramiin ja Facebookiin.

– Mielestäni sosiaalinen media on tätä aikaa, joten oli soljuvaa mennä sinne. Nykyään ihmiset hakevat paljon kuvia Instagramista, millaista mallia he omiin hiuksiinsa haluavat. Niinpä me päivitämme sosiaalisen median palveluihin muutoskuvia omista töistä, ilman filttereitä. Näin annamme asiakkaille todellisen kuvan ja samalle kehitämme omaa työtämme. Kyllä siinä kehittyy, kun vertaa ensimmäisiä ja viimeisiä muutoskuvia, toteaa Kilpeläinen.

Sosiaalisen median lisäksi yrityksen valikoimaan tuotiin uusia palveluita. Perinteisen parturi–kampaamon palveluiden rinnalle tulivat ripsitaivutukset, partakäsittelyt sekä uusimpana meikkipalvelut.

Kilpeläisen mukaan Joutsassa on ihana olla.

– Nautin tästä olosta, täällä on hyvä olla töissä. Sirjallakaan ei ole kiire mihinkään, meillä on hyvä kemia ja yhteishenki tehdä töitä. Välillä onneksi perhe alkaa hätyytellä kotiin, naurahtaa Kilpeläinen.

Positiivisella asenteella poikkeusoloja vastaan

Tammikuu alkoi kiireisenä, mutta maaliskuussa yllättänyt koronaepidemia iski myös uuden yrittäjän toimintaan. Varovaisuus valtasi niin asiakkaat kuin yrittäjän, mutta Kilpeläinen ei ole halunnut jäädä murehtimaan tilannetta. Positiivinen elämänasenne on auttanut löytämään poikkeusoloista hyviäkin puolia.

– Erityisesti etätyöläisistä on tullut meille uusia asiakkaita. Ihmiset ovat iloksemme huomanneet, että paikkakunnalla on hyviä tekijöitä, joiden palveluita käyttää, summaa Kilpeläinen.

Nyt poikkeusoloja on takana kaksi kuukautta ja niin sanottuja koronahiuksia on yrittäjän mukaan saanut leikata. Epävarmuutta on edelleen ilmassa, mutta arki on alkanut rullata pikkuhiljaa. Asiakkailta tulee paljon kysymyksiä, joihin yrittäjä vastaa tehostetuilla puhdistustoimilla.

– Aamulla avaamme ovet, tuuletamme tilat ja puhdistamme kaikki pinnat. Jokaisen asiakkaan jälkeen pinnat puhdistetaan, kapat ja essut vaihdetaan. Myös käsienpesua on tehostettu vieläkin enemmän. Näillä toimilla varmistamme, että niin asiakkailla kuin meillä työntekijöillä on turvallista olla ja työskennellä, listaa Kilpeläinen.

Yrittäjä on huomannut, että poikkeusolojen aikana asiakkaiden tarve päästä puhumaan on korostanut merkitystään.

– Useat etätöissä olevat ovat sanoneet, että on pakko päästä käymään parturissa, hierojalla tai kosmetologilla, että on edes jotain. Ihmisillä on asiaa ja tarve puhua, ja me mielellämme kuuntelemme ja keskustelemme työn ohella, toteaa Kilpeläinen.

Tällä hetkellä pitäisi normaalisti olla kampaamoissa yksi vuoden kiireisimmistä ajanjaksoista, mutta perutut tapahtumat ja juhlat ovat tuoneet oman tyhjiönsä ajanvaraukseen. Yksittäisiä kampauksia ja meikkejä on varattu, mutta pidemmälle asiakkaat eivät uskalla varata aikoja. Toiveena on, että mökkiläiset löytävät paikallisten tarjoamat palvelut ja hyödyntävät niitä.

– Päivä kerrallaan tässä mennään. Tärkeintä on luoda positiivista ja ammattitaitoista fiilistä, joka näkyy työssä, summaa Kilpeläinen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Yrittäjä Laura Kilpeläinen (vas.) viihtyy työssään Joutsassa ja työkaveri, tiloissa vuokralla oleva Sirja Venäläinen on täysin samoilla linjoilla. Molemmat haluavat luoda positiivista fiilistä ja ammattitaitoista kädenjälkeä.