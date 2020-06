Leivonmäen Teboil pyritään avaamaan pian, mutta aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa. Huoltamon omistajan Rautpohjan Moottorikerhon puheenjohtaja Janne Rummakko kertoo, että kerhon tavoitteena on saada huoltoasema vielä kesäsesonkiin auki.

Leivonmäen Teboilin kohtalo on herättänyt suurta huolta Leivonmäellä. Huoltoasema on ollut koronapoikkeustilan aikana suljettuna, eikä se ole toistaiseksi auennut. Polttoainemyynti Teboilin automaatista on ollut toiminnassa sulkuaikanakin.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Tilannetta on hankaloittanut se, että Rautpohjan Moottorikerhossa on tapahtunut kevään aikana avainhenkilöiden vaihdoksia. Puheenjohtaja Janne Rummakko on setvinyt Leivonmäen Teboilin tilannetta vasta muutaman viikon ajan.

Moottorikerhon tavoitteena on saada Leivonmäen Teboil myydyksi ja muutamia ostajaehdokkaita huoltamolle on ollutkin.

Moottorikerho omistaa enemmistön Roil Oy:stä, joka on vuosikausia pyörittänyt huoltamoa Jyväskylän keskussairaalan läheisyydessä. Uuden keskussairaalan rakentaminen pakotti Roilin luopumaan huoltamosta ja yhtiön tarkoituksena on rakentaa vanhan huoltamon lähettyville Jyväskylään uusi huoltamo.

Moottorikerho pyrkii myymään Leivonmäen Teboilin saadakseen rahoitusta uuden huoltamon rakentamiseen.

Markku Parkkonen