Kuntoportaat ja Joutsan urheilukentän uusi katsomo ovat valmiit – näyttävä urheilupaikkojen ketju Pertunmaantien varrella kiinnittää jokaisen huomion

Joutsan urheilukentän laidalle on valmistunut kuntoportaat. Kunta tiedotti asiasta torstaina. Sykkeen nostamiseen käytettävissä kuntoportaissa on 80 askelmaa, ja portaiden nousu on 140 metriä. Korkeuseroa löytyy reilut 11 metriä.

Myös urheilukentän noin 190 henkilön katsomo on valmistunut. Katsomo on osin tehty Maanpuolustusjuhlaa varten, osin se tarvitsi muutenkin modernisointia ja samalla parannettiin huomattavasti sen istuinmukavuutta. Vanha katsomohan muodostui maassa poikittain olevista pylväistä. Maanpuolustusjuhla peruttiin koronatilanteen vuoksi tältä vuodelta, mutta se järjestetään vuonna 2021 Joutsassa.

Työt on tehty teknisen toimen omana hommana yhdessä työvarikon kanssa. Vuoden 2020 talousarvion investointiosassa kuntoportaiden tekemiseen oli varattu 20.000 euroa ja katsomoon 24.000.

Kuntoportaiden myötä nyt on valmiina Pertunmaantielle hyvin näkyvä näyttävä urheilupaikkojen ketju, jota voi pitää kestomainoksena Joutsalle. Ketjuun kuuluvat portaat, urheilukenttä, tekonurmi, ulkoliikuntasali ja pumptrack-rata. Taustalla erottuvat tennis- ja koripallokentät.

Janne Airaksinen