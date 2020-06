Helikopterisahaus varmistaa sähkönjakelua perkaamalla puustoa linjojen vierestä – vain erittäin kokeneet lentäjät pystyvät tähän suoritukseen

Seudulla on jälleen lennellyt helikopterin valtavan sirkkelin kanssa. Kyse on sähköverkkoyhtiöiden teettämästä johtoalueiden kunnostustyöstä. Sähkönjakeluvarmuutta parannetaan sahaamalla johtoalueelle ulottuvien reunapuiden oksia.

Kevään ja kesän aikana tätä sahausta on tehty monessa paikkaa suurjännitelinjoilla Joutsan, Leivonmäen ja Kälän alueilla. Lentävänä sahurina on toiminut Helikopterikeskuksesta Marko Patovisti. Hän kuuluu harvinaisuuksiin kokemukseltaan, sillä lähes 11.000 lentotunnin määrää ei Suomen nykykopterilentäjillä ole kuin ihan muutamalla.

– Helikopterisahauksessa lentäjä vie sahaa, eikä niinkään helikopteria. Näin tätä voisi ehkä parhaiten kuvalla. Joka tapauksessa kyse on yksi vaikeimpia helikopterilla tehtäviä lentämisen muotoja, kertoo Patovisti.

Valtava kahdeksan sirkkelinterää käsittävä helikopterisaha on yhtiön omaa tuotekehittelyä. Helikopteriin laite on liitetty 18-metrisen puomin kautta. Valmiina näitä ei saa mistään, vaan saha pitänyt rakentaa kokemusten kautta. Helikopterisahausta on tehty Suomessa 1990-luvun alusta lähtien. Sahojen rakenteissa on tapahtunut huomattavaa kehitystä tehonsäädössä ja rakenteiden painoissa.

Toiminta kulkee sään ehdoilla. Kovat tuulet ja saderintamat keskeyttävät sahaamisen, ja niinpä oheinen juttukin on tehty siinä vaiheessa, kun helikopteri joutui laskeutumaan ennen aikojaan lähestyvän saderintaman pakottamana. Kenttä sijaitsi eräällä pellolla Sulontalon läheisyydessä. Tiimiin kuuluu aina yksi mies maaorganisaatiossa, joka vastaa tankkaamisesta ja huolloista.

Lisäksi lentäjän vieressä lennoilla istuu useimmiten verkkoyhtiön edustaja paikallisena oppaana. Takaisin nyt sahatuille linjoille täytyy palata kymmenen-viidentoista vuoden päästä. Havupuiden oksat kerran sahattuina eivät tunge johtoalueelle takaisin, mutta lehtipuut ovatkin se suurin ongelma.

Janne Airaksinen

Yläkuva: 18 metrin puomi liittää suuren lentävän sirkkelisahan helikopteriin.

Helikopterikeskuksen Marko Patovisti on erittäin kokenut tekijä alallaan.

Kahdeksan sirkkelinterää käsittävä helikopterisaha on aikamoinen näky ollessaan toiminnassa johtoalueilla.

Katso videopätkä sahaushelikopterista: