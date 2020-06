Tykkilumikasa kesti juuri ja juuri kesäkuulle

Joutsan Seudussa julistettiin huhtikuun alussa arvauskilpailu, jossa oli tehtävänä veikata, milloin Joutsan vanhalla urheilukentällä ollut Joutsan Pommin tykkilumikasa on kokonaan sulanut. Oheisessa kuvassa on lähtötilanne kuvattuna 30.3.2020. Arvauksia saatiin mukava määrä ja arvausten vaihteluväli ulottui huhtikuun lopulta heinäkuun alkuun.

Koska lumikasan ääreen ei ollut mahdollista järjestää jatkuvaa valvontaa, ei aivan tarkkaa sulamishetkeä tiedetä. Puolen vuorokauden tarkkuudella voidaan kuitenkin sanoa, että kasa hävisi tiistaina 2.6.2020 aamupäivällä.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Oheinen kuva, jossa kasa on kokonaan sulanut, on otettu tiistaina 2.6.2020 klo 16.08. Kuva, jossa vielä hiukan näkyy lunta, on otettu maanantaina 1.6. klo 19.47.

Lähimmäksi kisassa osui Jorma Haara Joutsasta. Joutsan Seutu on palkinnut parhaat arvaajat sekä arponut pieniä palkintoja kaikkien osallistuneiden kesken.

Markku Parkkonen