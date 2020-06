Live–Lärveillä rokattiin ympäri Suomea

Tänä vuonna nettiin siirtyneet Luhangan Lärvit avasivat kesän vauhdikkaasti muutaman tunnin livelähetyksellä viime lauantaina. Tapahtuman musiikista vastasivat Rokote ja Reklamaatio. Väliaikaohjelmaan oli koottu mukaan paikallisia tahoja ja toimijoita. Lähetyksessä valmistettiin muun muassa burgeri paikallisista raaka–aineista sekä tutustuttiin hyönteishotellin tekoon yrittäjä Tero Karppisen johdolla.

Livestreamin kuvauksesta vastasi Ruoste Productionin Rieskjärvi ja äänituotannosta Signal to Noisen Esko Turpeinen. Laadukkalla kuvalla ja äänellä saatiin maalaisfestareiden tunnelma välitettyä yleisölle ympäri Suomea. Illan isännän Ahti Weijon mukaan tapahtuma onnistui paremmin kuin hän ennakkoon oli uskaltanut ajatella. Vaikka suurin osa tapahtuman tekijöistä oli ensikertalaisia livelähetyksen teossa, saatiin aikaiseksi viihdyttävä show.

– Kyllä tässä jännitti, että miten kaikki toimii ja tuleeko jotain ongelmia kesken suoran lähetyksen. Mutta pysyttiin aikataulussa ja kaikki pelasi niin kuin piti. Tämä oli positiivinen kokemus ja voi olla vain tyytyväinen, summaa Weijo.

Youtuben tilaston mukaan livelähetyksessä oli parhaillaan linjoilla vajaat 200 katsojaa, mutta tapahtuman tarkkaa yleisömäärää ei voida tietää. Yhdeltä ruudulta lähetystä nimittäin varmasti seurasi useampi silmäpari, mutta tilastoissa näkyvät vain avatut yhteydet.

– Varmasti tätä lähetystä seurattiin laajemmin Suomessa, kuin mitä tänne paikan päälle olisi yleisöä tullut. Tavoitimme enemmän yleisöä kuin perinteisellä mallilla. Jotkut ovat voineet osallistua yhteyksien myötä ensimmäistä kertaa näille meidän festareillemme. Tästä on erittäin hyvä jatkaa kohti ensi kesää, toteaa Weijo.

– Sosiaalisessa media saatu palaute on ollut positiivista, ja ihmiset ovat olleet rennolla fiiliksellä mukana. Kuvanlaatu ja ääni on toiminut hyvin ja kokonaisuudessaan on oltu positiivisesti yllättyneitä, kertoo Weijo.

Illan avanneen Rokote–yhtyeen rumpali Juha Hämäläinen ja basisti Timo Sipiläinen olivat tyytyväisiä omaan vetoonsa. Suurin poikkeus normaaliin keikkaan oli yleisön puuttuminen.

– Olihan se outoa, kun yleisö ei ollut niin sanotusti iholla. Onneksi täällä oli kuitenkin kourallinen yleisöä, josta vähän sai sitä fiilistä haettua. Hauska, mutta haastava tapa vetää keikka, summasi Hämäläinen.

Livelähetyksessä esiintyminen oli bändille ensimmäinen kerta ja kokemuksesta syntyi idea tulevaan.

– Kyllä tämä sai ajattelemaan, että miksei sitä tekisi livelähetyksen omalta kotistudiolta. Tällainen toiminta tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessa ainakin musiikkialalla, pohtii Hämäläinen.

Tallennettu livelähetys on katsottavissa Youtubessa poikkeuksellisesti kesäkuun loppuun asti. Maanantai–iltaan mennessä lähetykselle oli kertynyt reilut 1.600 katselukertaa.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Reklamaatio veti Lärveillä ensimmäisen livestream-keikkansa.

Rokote avasi muutaman tunnin livelähetyksen energisellä keikallaan.

Väliaikaohjelmassa tutustuttin muun muassa hyönteishotellin tekoon yrittäjä Tero Karppisen johdolla.