Nuorten Leivonmäellä tekemät vahingot poliisilla tutkinnassa

Poliisi tutkii Leivonmäellä toukokuun lopulla tapahtuneita, paikallisten nuorten miesten tekemäksi epäiltyjä vahingontekoja. Leivonmäen leikkipuistossa on rikottu puiston rakenteita ja päivähoitopaikan pihassa on särjetty penkkejä. Myös muuta häiriötä on aiheutettu esimerkiksi polttamalla kumia ja sotkemalla paikkoja.

Paikkojen rikkomisesta on epäiltynä yksi henkilö, vuonna 2004 syntynyt nuori. Muuta häiriötä on ilmeisesti aiheuttanut muutaman yli 15-vuotiaan, mutta alle 18-vuotiaan porukka.

Poliisi neuvoo iltaisin kylillä liikkuvien lasten ja nuorten vanhempia kyselemään hieman jälkikasvunsa liikkeistä ja opastamaan näitä sen suhteen, miten kylillä ylipäätään liikutaan. Siis ettei siellä sotketa, eikä särjetä paikkoja ja siellä myös kunnioitetaan muiden ihmisten asumisrauhaa.