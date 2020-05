Nuohous voi jatkua uusin ohjein, kevättalvella asetetut rajoitukset poistuivat

Nuohoukseen annettiin toukokuun puolivälissä uusi toimintaohjeistus, jonka myötä koronavirusepidemian vuoksi toista kuukautta rajoitetut alan työt voivat jatkua. Nuohousta ei varsinaisesti kielletty huhtikuussa ja toukokuun alkupuolellakaan, mutta sisäministeriö suositteli tuolloin siirtämään muut kuin välttämättömät nuohoukset myöhemmäksi. Tämä herätti huolta osassa kiinteistönomistajia. Huolena oli tulisijojen käytön hankaloituminen nuohousvälin pitkittyessä ja kasvava paloturvallisuusriski.

Hallituksen päätettyä toukokuun alkupuolella siirtymisestä laajamittaisista rajoitustoimista hallittuun suositusten ja rajoitusten purkamiseen, sisäministeriö arvioi uudelleen suosituksensa tarpeellisuutta. Nyt nuohous voi siis jatkua, mutta alalla on noudatettava valtioneuvoston ja terveysviranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä kontaktitonta toimintamallia.

Uusi ohjeistus ohjeistaa nuohoojaa esimerkiksi käymään asiakkaan kanssa etukäteen läpi kohdekohtaiset turvalliset järjestelyt ja hoitamaan työt niin, ettei asiakas ole nuohouksen aikana samassa tilassa. Lisäksi työhön on tarkat hygieniaohjeet ja ohjeistus suojavälineistä, esimerkiksi ohjeet kertakäyttöisten suojahanskojen käyttöön ja suositus kasvomaskin tai hengityssuojaimen käyttöön.

Maksu suositellaan hoitamaan maksupäätteellä tai sähköisen laskutuksen kautta ja myös nuohoustodistus suositellaan toimittamaan ensisijaisesti sähköisenä.

Joutsan seutukunnalla nuohoavan Pepen Piippupalvelun Petri Kuitunen pitää uutta ohjeistusta fiksuna.

– Etäisyyttä pidetään, se kasvojen suojaus on ihan hyvä juttu. Ne ovat kumminkin kohtuullisen yksinkertaisia asioita toteuttaa. Samoin hanskojen vaihdot eivät aiheuta ongelmia, sanoo Kuitunen.

Myöskään maksupuolen hoitaminen suositellusti ei tuota Kuitusen mukaan ongelmaa, sillä hänen firmassaan käytännössä kaikki työt on tehty laskutuksella. Uusista suosituksista ainoa, josta Kuitunen siirtäisi vastuuta enemmänkin asiakkaalle, on ovenkahvojen ja muiden pintojen pyyhkiminen. Syyt ovat käytännölliset: jos nuohooja alkaa nokisilla käsillä pyyhkiä esimerkiksi ovenkahvoja, kovin puhdasta jälkeä ei välttämättä tule.

Hartolassa ja Joutsassa nuohoavan Nuohouspalvelu Natrin Verneri Natri pitää osaa uusista ohjeista helposti toteutettavina. Suojavälineiden ja hengityssuojainten käyttö ja sähköinen laskutus eivät tuota Natrillekaan ongelmaa, mutta ohje imurin ja työkalujen desinfioinnista joka talon jälkeen herättää yrittäjässä kysymyksiä. Hän pohtii, kuinka tarkkaan työvälineet täytyy kohteiden välillä kesken päivän puhdistaa ja mikä on puhdistuksen tarve, kun vain nuohooja koskee työvälineisiinsä?

– Se on varmaan semmoinen omanlaisensa haaste, että miten ne puhdistetaan. Kai tässä jotain desinfiointiainetta on hankittava ja kyseltävä kollegoilta, millaisia aineita ne ovat hankkineet, sanoo Natri.

Hänen mielestään suuremmassa roolissa on ennemminkin se, että asiakas ja nuohooja pitävät välimatkaa ja välttävät turhaa kontaktia.

– Ehkä siinä olisi se suurempi tartunnan riski kuin näissä työkalujen kulkeutumisessa johonkin paikkoihin.

Aiemmin voimassa ollut sisäministeriön suositus herätti siis osassa kiinteistönomistajia huolta. Petri Kuitunenkaan ei pidä nuohouksen jatkuvaa siirtämistä järkevänä, sillä ennen pitkää lämmitys vaikeutuu, paloturvallisuusriski kasvaa ja jos nuohousta ei ole tehty ajallaan ja vahinko sattuu, kiinteistön omistajalle voi tulla ikävä yllätys vakuutusasioissa.

– Tässä on vakuutusyhtiöillä oma linjansa, mutta yleensä katsotaan, että jos nuohoamattomuudesta johtuu se vahinko, sitä pidetään yleensä korvausta alentavana perusteena, sanoo Kuitunen.

Alan yrittäjät pääsevät jatkamaan töitään

Nuohousta koskevien rajoitusten vapauduttua Petri Kuitusen ja Verneri Natrin työt voivat taas jatkua. Kuitusen pyörittämän, yrittäjän lisäksi kuusi miestä työllistävän Pepen Piippupalvelun työt olivat lähes täysin tauolla sen puolitoista kuukautta, jolloin sisäministeriön suositus siirtää muut kuin välttämättömät nuohoukset myöhemmäksi oli voimassa. Firmalla oli yksi mies hälytysvalmiudessa välttämättömiä tapauksia varten, mutta näitä tapauksia oli lopulta vain muutamia.

– Oli sellainen tilanne, että uuni ei enää vetänyt kunnolla, niin katsottiin, että käydään tilanne tarkistamassa, sanoo Kuitunen.

Töiden keskeytyminen ei tehnyt kassavirralle hyvää, mutta Kuitunen noudatti silti sisäministeriön suositusta. Hän tietää, ettei osa alan yrityksistä sitä noudattanut ja pitää reilumpana sitä, että nuohoaminen olisi tilapäisesti kokonaan kielletty.

– Se olisi ollut tasapuolista kaikkia nuohousyrittäjiä kohtaan, hän perustelee.

Nyt kun töitä voidaan jatkaa, kuudesta työntekijästä viisi on palannut töihin. Kuudes on toistaiseksi lomautettuna, kunnes kaikille työntekijöille on riittävästi töitä. Toisaalta vaikka työt jatkuvat nyt, mahdollinen toinen virusaalto on Kuitusen mukaan huomioitava.

– Että nyt tehdään ilman muuta, mutta jos ohjeistus muuttuu, niin aina sen mukaan tässä eletään.

Verneri Natri laittoi nuohoukset tauolle jo maaliskuun puolivälissä. Hän oli ollut ulkomailla ja jäi omaehtoiseen karanteeniin, ja kun kouluissa siirryttiin etäopetukseen, perheellinen mies päätti pysyä kotona hoitamassa puolisonsa kanssa perheen lasten koulunkäyntiä. Pian sisäministeriökin antoi suosituksensa ja Natri katsoi parhaaksi noudattaa sitä.

– Se asiakaskunta, mihin oli menossa normaalikierrokselle Hartolan päässä, oli vielä eläkeläisiä, niin päätin, että jään pois. En viitsi turhaan mennä sinne alueelle pyörimään sen takia, että siinä on riskiryhmään kuuluvaa asiakasta sen verran paljon, sanoo Hartolassa kierrosluonteisesti nuohoava Natri.

Töitä Natri aikoo jatkaa kesäkuun alussa, kun perheen loppukevääksi kotiin jääneet koululaiset aloittavat kesälomansa. Vaikka yrittäjän tulot ovat runsaan kahden kuukauden aikana pudonneet, hän suhtautuu ymmärtäväisesti niihin kollegoihinsa, jotka eivät noudattaneet sisäministeriön aiempaa suositusta. Hän sanoo monen alan yrittäjän olevan hänen laillaan yksityisyrittäjä ja pitää siksi taloudellisesti katsoen ymmärrettävänä töiden jatkamista. Jos siis joku on Natrin mielestä epäreilua, niin sisäministeriön aiempi suositus.

– Jos parturit, hierojat ja muut saa jatkaa, ketkä ovat ihmisten kanssa kontaktissa ja niille ei ole niin tarkat säännökset tullut kuin nuohoojalle, joka ei koske ihmiseen, niin minun mielestä siinä on sitä epäreiluutta.

Tarja Kuikka