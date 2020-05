Suunnistuskisojen osallistujamäärä täyteen kahdessa päivässä

Koronaepidemian vuoksi suurin osa kesän tapahtumista on peruttu tai siirretty, mutta tämän kesän ensimmäiset kansalliset suunnistuskilpailut päästään järjestämään Luhangassa lauantaina 6.6. Itä–Päijänteen Rastin isännöimät Jaken 50–vuotisrastit kisataan koronarajoitusten asettamissa puitteissa. Rajoitusten vuoksi tapahtumassa saa olla paikalla enintään 500 henkilöä, joten suunnistajien määräksi rajattiin 460. Vain kahdessa päivässä kilpailun ilmoittautumislista oli täynnä. Suosio yllätti myös Itä–Päijänteen Rastin puheenjohtajan Asko Weijon.

– 462 nimeä on ilmoittautumislistalla. Kovasti on ollut kysyntää, kyllä suunnistajilla on palo päästä kilpailemaan, toteaa Weijo.

Rajoitetun osallistujamäärän lisäksi kilpailun lähtöjärjestelyä on jouduttu muuttamaan. Ruuhkien välttämiseksi suunnistajille ei anneta tarkkaa lähtöaikaa, vaan kilpailijat voivat lähteä tekemään suoritustaan pidennetyllä lähtövälillä. Hygieniasta huolehditaan ennen lähtöä ja heti maaliin tultaessa.

– Tämä on poikkeuksellinen kilpailu, jossa tehdään vain puhtaasti urheilusuoritus ja sen jälkeen poistutaan paikalta. Luottavaisin fiiliksin lähdemme kilpailua toteuttamaan hygienian ja turvallisuuden maksimoiden, tiivistää Weijo.

Entisen huippusuunnistajan, huhtikuun lopussa 50 vuotta täyttäneen Jarmo Puttosen ideasta syntynyt tapahtuma kisataan hänen syntymäkuntansa maastossa kasvattajaseuran isännöimänä.

– Viime syksynä aloitetut suunnitelmat olivat keväällä jo hyvissä ajoin valmiina. Kisat piti järjestää 17.5, mutta koronan vuoksi päivää jouduttiin siirtämään eteenpäin. Kun lupa järjestämiselle saatiin, kaikki oli jo valmiina, summaa Weijo.

Jonna Keihäsniemi