Café Meijerinliiteriin Design Pylsyn kesäpuoti

Joutsalainen kulttuurikahvila Café Meijerinliiteri ja paikkakunnalla aiemmin pitkään toiminut tekstiilialan yritys Design Pylsy ovat aloittaneet yhteistyön, jonka myötä Meijerinliiterin pihapiiriin avataan tänä kesänä Design Pylsyn kesäpuoti. Kahvila ja kesäpuoti avataan 17. kesäkuuta.

Design Pylsyn yrittäjä Anu Pylsy on tehnyt työtään jo 32 vuoden ajan ja sanoo, että nyt on tullut aika muutokselle. Vuosi sitten hän luopui kankaanpainannasta ja nyt hän on myynyt pitkäaikaisen työtilansa Pynnölän entisen kyläkoulun uusille, nuorille omistajille. Design Pylsyn tarina ei kuitenkaan Anu Pylsyn mukaan lopu tähän, vaan yritys jatkaa toimintaansa Vaajakosken Wanhalla Naulatehtaalla ja yhteistyössä Café Meijerinliiterin kanssa.

Café Meijerinliiterissä ollaan innoissaan tulevasta yhteistyöstä. Kahvilaisäntä Juhani Kokko arvelee kesäpuodin tuovan uutta vipinää kahvilaan.

– Pylsyn tuotteiden ostoreissulla voi samalla nauttia kahvit, paakelssit ja viinit. Tai toisinpäin. Kahvilakäynnillä voi käydä ostoksilla Design Pylsyn puodissa, sanoo Kokko.

Café Meijerinliiterin avajaispäivänä aukeaa myös kahvilan Galleria Jäähuoneen kesän ensimmäinen taidenäyttely.

Tarja Kuikka

Kuva: Café Meijerinliiteri