Myös Luhangan katusähly koronan vuoksi peruttujen kesätapahtumien listalle

Luhangan Väreen katusählyturnausta ei järjestetä tänä kesänä. Syy tapahtuman perumiseen on sama kuin useiden muiden Joutsan seutukunnan kesätapahtumien perumiseen eli koronavirusepidemia.

Puulaakihenkisellä katusählyturnauksella on Luhangassa pitkät perinteet, sillä se on järjestetty tähän mennessä jo parikymmentä kertaa. Ottelu on perinteisesti käyty ravintola Etapin edustalla ja menestyksestä on kisattu tuloksia tavoitellen, mutta myös hauskanpitomielessä.

Seuraavan kerran katusählyturnaus järjestetään näillä näkymin kesällä 2021.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto