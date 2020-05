Korona-aika yllätti, mutta Grundfos reagoi nopeasti, myös Joutsan tehtaallaan

Grundfos on iso tanskalainen pumppuvalmistaja, jolla on yli 19.000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Yritys valmistaa vuosittain yli 17 miljoonaa pumppua, tekee 3,6 miljardin liikevaihtoa vuodessa ja haluaa olla markkinajohtaja kilpailemillaan osa-alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikeissakin tilanteissa täytyy osata toimia ketterästi, jotta toiminta pysyy laadukkaana.

Tämä näkyi etenkin koronaviruksen ryöpsähtämisen alkuaikoina talvella, kun Grundfos reagoi viruksen torjumiseen nopeammin kuin useimmat valtiot. Ohjeet koskettivat myös Grundfos Environment Finlandin Joutsan tehdasta varalaskupaikan eteläpäässä. Tehtaan tuotantopäällikkönä oleva Marko Mäkipää nimitettiin tuolloin maavastaavaksi, joka organisoi koronan vastaiset toimintaohjeet kaikkiin Suomen yksiköihin Tanskasta pääkonttorilta tulleiden ohjeiden mukaan.

Marko Mäkipää on Grundfosin Joutsan tehtaan tuotantopäällikkö.

Mäkipää on avoimesti levittänyt tietoa Grundfosin koronaohjeista. Ne ovat varsin tiukat, sillä yhtiö haluaa varmistaa henkilöstönsä turvallisuuden. Lisäksi pitää muistaa, että yhtiö on kansainvälinen ja toimii maissa, joissa koronavirus on ryöpsähtänyt enemmän valloilleen kuin Suomessa. Toimenpiteet Joutsan tehtaalla on listattu vieressä olevaan juttuun. Koronavirus tulee olemaan keskuudessamme vielä pitkään, joten hyvän varautumisen askelmerkit on syytä olla tiedossa.

– Kerromme mielellämme toimenpiteistämme, jos jokin taho vaikka haluaa ottaa mallia. Joutsan yrittäjille on mennyt sama materiaali. Saimme hankittua kontaktiemme kautta esimerkiksi suojavarusteita, vaikka maailmanlaajuisesti niistä oli pulaa, kertoo Mäkipää.

Grundfos tuli Joutsaan ostettuaan vuonna 2000 aikaisemmin samalla alalla toimineen Sarlinin jätevesiliiketoiminnan. Grundfos Environment Finlandin Joutsan tehdas työllistää paikkakunnalla 18 henkeä eri tehtävissä. Joutsassa Grundfos valmistaa pumppaamoita kunnallisteknisiin tarpeisiin. Grundfos Pumput on erillinen myyntiyhtiö, joka myy Joutsan pumppaamoiden lisäksi kaikkia muita Grundfos tuotteita Suomen markkinoille. Grundfosin myyntiyhtiöt kaikkialla maailmassa vastaavat kukin oman markkinansa osalta pumppaamoiden myynnistä Omia henkilöasiakkaita Grundfosin Joutsan tehtaalla ei näin ollen ole. Vantaalla toimii tämän lisäksi neljän hengen tiimi, joka suunnittelee Joutsassa valmistettavat pumppaamot.

Joutsan tehtaan isoin tuote on yli 20 metriä pitkä.

Päätuote Joutsassa on pumppaamo, valmistettu joko lasikuidusta tai polyeteenistä, ja lasikuituaihiot toimittaa naapuriyhtiö Wavin Finland Oy. Viime vuonna Grundfos valmisti noin 500 isompaa pumppaamoa ja 1.000 pienempää.

– Aina kun jossain päin tehdään kunnallistekniikkaa ja viemäriverkoston infrastruktuuria, niin Grundfosin tuotteille on kysyntää. Joutsassa on valtavasti erikoisosaamista pumppujen valmistukseen, olemme siltä osin konsernin päätoimittaja, ja tuotantoamme menee 17 eri maahan. Kaukaisimmat näistä ovat Uusi-Seelanti ja Chile, mainitsee Mäkipää.

Niin sanottu reppupumppaamo tehtaalla valmiina.

Viimeisen parin vuoden sisällä Joutsan toimipisteeseen on investoitu puoli miljoonaa euroa, muun muassa varastoinnin kehittämiseen. Tällä hetkellä tilauskanta on täynnä ja tuotanto täystyöllistetty.

Mainittakoon vielä, että Grundfosin tehtaalla on toimittu yli 2.000 päivää ilman työtapaturmia. Tämä on koko suuren konsernin paras tulos.

Toimenpiteitä tuotannossa Joutsan tehtaalla

• Maavastaavien nimitys, säännöllinen tiedottaminen toimenpiteistä ja tilanteesta.

• Kättelykielto, ovet lukossa ja info ovessa.

• Vuorojärjestelyt lastenhoidon sovittamisessa perheissä (kiinteä iltavuoro).

• Halutessaan työntekijät vuorottelevat puolisonsa kanssa pitämällä palkattomia viikkoja, pekkasia tai työaikapankkitunteja.

• Kaikissa konsernin tuotantolaitoksissa toiminnot on jaettu erillisiin HomeBase-alueisiin. Näiden alueiden työntekijät eivät kohtaa toisiaan. Erilliset kulkureitit ja sosiaalitilat on osoitettu mahdollisuuksien mukaan.

• Toimistot ja tuotanto ovat eri HomeBase-alueilla. Tuotantotilasta toimistoon päin pääsy on rajoitettu (jopa kielletty) ja yhteys hoidetaan puhelimella tai radiopuhelimella.

• Henkilöt, jotka joutuvat poistumaan omalta alueeltaan toiselle (esim. toimistosta tuotantoon ja takaisin) käyttävät vieraillessaan kasvonaamaria ja kertakäyttöhanskoja. Käsipesu mennen tullen.

• Vuorotyöaikojen välissä on 15 minuutin katkos, jotta henkilöt eivät kohtaa toisiaan.

• Turvaväli kaikessa on 1,5 metriä alkaen jo parkkipaikalta. Kattaa myös tupakointialueen ja ruokailutilat.

• Buffet-lounaiden välttäminen. Ruokailutiloihin on merkitty tuolien ja lautasten paikat ja taukoja porrastettu niin, että paikat riittävät.

• Henkilöstö jää kotiin omailmoituksella (1-3 päivää) tarkkailemaan oloaan pienimmästäkin flunssaoireesta.

• Tehtaalla erillinen hätätilahuone äkillisen kunnon romahtamiseen varautumiseen.

Teksti: Janne Airaksinen

Kuvat: Grundfos

Yläkuvassa Grundfosin Joutsan henkilökunta.