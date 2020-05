Kesäkahvila Leivonen toimii myös tänä kesänä

Vastapaistetut muurinpohjaletut ja ehta pannukahvi. Niitä herkkuja kävi viime kesänä moni Leivonmäen kansallispuistossa ulkoillut nauttimassa Kesäkahvila Leivosessa, jota leivonmäkinen Sirkku Majori (kuvassa) emännöi Selänpohjan pysäköintialueella aivan kansallispuiston ulkoilureittien kupeessa.

Majorin telttakahvila herkkuineen sai siihen malliin asiakkailta ja Metsähallitukseltakin kiitosta, että kahvilatoiminta saa jatkoa tänäkin vuonna. Pääsiäisen aikaan avattu kesäkahvila toimii tällä hetkellä take away -tyyliin ja on auki vain viikonloppuisin, silloinkin säävarauksella.

Aukioloista Majori tiedottaa kahvilan Facebook-sivuilla ja viimevuotiseen tapaan myös Kivisuontien ja Syysniementien risteyksessä olevan kahvila-kyltin huputuksen avulla. Jos kyltti on huputettu, kahvila on kiinni, ja jos huppu on poissa ja kyltti näkyvillä, kahvila on auki.

Ykkösmyyntituote tänä kesänä ovat jo mainitut muurinpohjaletut.

– Viime vuonna totesin, että vaikka leivoin paljon erilaisia, niin aika vähän meni lopuksi muuta, kertoo Majori.

Satunnaisesti tarjolla on kuitenkin myös muuta syötävää ja lisäksi Majori tekee tilauksesta retkievästä ryhmille.

Kesäkahvilan pitäjäksi Sirkku Majorin sai toistamiseen ryhtymään nimenomaan aiempi hyvä ja kannustava palaute. Viime kesänä moni ilahtui huomatessaan, että kansallispuistossa pääsi pannukahville ja muurinpohjaletulle. Varsinkin pyöräilijät olivat Majorin mukaan tyytyväisiä.

– Pyörälenkin päätteeksi lähestulkoon jokainen pyöräilijä tuli kahvittelemaan ja syömään lettuja.

Myös Majorille itselleen kesäkahvilan pitäminen oli positiivinen kokemus.

– Tykkään sosiaalisesta kanssakäymisestä, niin se on minun luonteelle oikein sopivaa.

Helpolla leivonmäkinen ei viime vuonna kahvilansa kanssa päässyt eikä pääse nytkään, sillä edelleen hän pystyttää ja purkaa telttakahvilansa päivittäin. Toistaiseksi hän myös kuljettaa kaikkea kahvilan irtainta päivittäin edestakaisin kotinsa ja Selänpohjan pysäköintialueen väliä. Tänä kesänä touhuun on kuitenkin luvassa pientä helpotusta, sillä Metsähallitus on luvannut järjestää Majorille varastotilaa, jossa tämä voi säilyttää osan kahvilansa tavaroista.

Lisäksi Metsähallitus aikoo rakentaa Selänpohjan pysäköintialueelle katetun taukopaikan, jota Majorikin voi hyödyntää huonolla säällä – telttakatoksessa kun ei esimerkiksi tuulisella säällä lettujen paisto onnistu.

Vaikka Sirkku Majori pyörittää kesäkahvilaansa nyt jo toista kertaa, ei leipätyökseen graafisen alan yrittäjänä toimivaa Majoria silti kiinnosta varsinaiseksi kahvilayrittäjäksi ryhtyminen. Kesäkahvila Leivonen on hänelle vain eräänlainen kesätyö.

– Tämä on ihan spesiaali. Tämä on tämän sosiaalisen kanssakäymisen takia minulle sopiva, mutta en näkisi itselleni päätyönä kahvilan pitämistä, sanoo Majori.

