Steve ’n’ Seagullsin nettikeikka Letkaliiteriltä

Suomessa ja maailmallakin suosittu Steve ’n’ Seagulls -yhtye järjestää perjantai-iltana suorana nettilähetyksenä lähetettävän puolentoista tunnin mittaisen keikan. Joutsan seutukunnan kannalta mielenkiintoista on, että keikkapaikka on Rutalahden Letkaliiteri. Yhtye on keikkaillut Letkaliiterillä aiemmin ja ihastui paikan autenttiseen maalaistunnelmaan.

Poikkeustilamääräysten vuoksi yleisö ei voi seurata keikkaa paikan päällä, vaan ainoastaan maksua vastaan netin välityksellä.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Steve ’n’ Seagulls on erikoistunut soittamaan bluegrass-versioita tunnetuista rock-kappaleista. Yhtyeen huomattavimpia menestyksiä on ollut Youtubessa yli sata miljoonaa katselukertaa kerännyt versio AC/DC:n kappaleesta Thunderstruck.

Markku Parkkonen