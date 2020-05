Kirjastoista voi noutaa etukäteen varattua aineistoa

Maan hallitus purki viime viikon maanantaina kirjastoja koskevia rajoitteita ja sen myötä myös Joutsan seutukunnan kirjastoista on nyt mahdollista noutaa varattua aineistoa, vaikka kirjastot eivät varsinaisesti avaudukaan ennen kesäkuun alkua.

Luhangassa varatun aineiston nouto on ollut mahdollista jo viime torstaista lähtien ja Joutsassa se on mahdollista tästä päivästä alkaen. Molempien kuntien kirjastoissa nouto tapahtuu kirjastojen normaaleina aukioloaikoina, joskin Joutsan pääkirjasto on poikkeuksellisesti toukokuussa lauantaisin suljettu ja Luhangassa kirjastojen aukiolopäiviä on myös hieman supistettu.

Aineistoa voi varata kirjastoista etukäteen Keski-kirjastojen verkkosivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Täysin entiseen malliin aineiston noutaminen ei ainakaan Joutsan kirjastoissa tapahdu, vaan hakukäytäntö poikkeaa Joutsan kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikan mukaan hieman aiemmasta.

– Kirjastojen ovet pidetään lukossa ja varausten hakijoita voidaan ottaa sisään eteiseen yksi, kaksi kerrallaan. Jos et heti pääse sisään, odottele rauhassa, turvavälit muistaen, ohjeistaa Kuikka.

Aineistojen palauttaminen kirjastoihin on ollut mahdollista jo aiemmin.

Tarja Kuikka

