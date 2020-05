Kunta pisti Oravakiven entisen leirintäalueen rakennukset myyntiin – nyt niistä voi käydä huutokauppaa

Joutsan kunta osti vuonna 2017 noin miljoonalla eurolla Oravakivestä reilun parinkymmenen hehtaarin maa-alueen, joka kaavoitettiin ranta-asuintonteiksi ja yritystonteiksi. Mukana tuli myös entinen Oravakiven leirintäalue, jolla sijaitsee useita rakennuksia. Nyt nämä rakennukset ovat myynnissä huutokaupalla, sillä niiden maapohja on kaavassa merkitty liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi.

Ensimmäiseksi kaupan tuli Oravakiven leirintäalueen entinen kahvilarakennus, jota Joutsan kunta myy purettavaksi ja poissiirrettäväksi julkisen sektorin Kiertonet-huutokauppasivustolla.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Joutsan talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen listaa, että myyntiin tulee käytännössä kaikki alueella sijaitseva, mikä vain voisi mennä kaupaksi. Ainoa mikä jää ulkopuolelle on niemen kärjessä sijaitseva rakennus.

– Päärakennus, sauna, grillikatos, mahdollisesti varasto ja suihkutilat sisältävä rakennus. Eli kaikki vaan mitä voisimme alueelta myydä rakennuksia, on tarkoitus saada myyntiin. Muilla ei ole mitään hintavarausta, mutta tuolla päärakennukselle emme hyväksy alle 2.950 euron tarjousta, tarkentaa Hokkanen.

Rakennus on Honkarakenteen hirsinen rakennus ja hirsi on halkaisijaltaan 200 millin pyöröhirttä. Kehikon ulkomitat ovat 11,8m x 15,85m. Myytävänä on ainoastaan rakennus, ei maapohjaa. Ostajalla on oikeus jättää betonirakenteet purkamatta. Kohde myydään siinä kunnossa kuin se ostohetkellä on, eikä sillä ole takuuta. Ostaja vastaa kohteen turvallisesta irrotuksesta, siirrosta, pakkauksesta ja poiskuljetuksesta sekä niihin liittyvistä kustannuksista.

Samalla myyntiin tuli myös saunamökki ja grillikatos. Kaikki kolme kohdetta olivat torstaihin mennessä herättäneet huomiota, sillä katselukertoja oli jo sadoittain. Saunamökistä ja grillikatoksesta oli jätetty tarjouksiakin.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Ei muuta kuin huutokauppaa käymään. Kunta myy julkisen sektorin Kiertonet-huutokauppasivustolla tarpeettomia Oravakiven entisen leirintäalueen rakennuksia. Kuvakaappaus ao. sivustolta.

Kahvilarakennus, grillikatos ja tämä kuvassa näkyvä saunamökki ovat tarjolla kiinnostuneille ostajille.

Katso videopätkä Oravakiven alueesta: