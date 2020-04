Etäkerho, etäkursseja ja Instagram-livejä – 4H-yhdistys otti uudet toimintamuodot käyttöön poikkeusaikana

Koronavirustilanteen rajoittaessa kokoontumisia ja ihmisten kanssakäymistä osa yhdistyksistä on ottanut käyttöön uusia toimintamuotoja. Joutsan seutukunnalla yksi esimerkki uutta kehitelleistä on Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys, joka järjestää nyt esimerkiksi kerhotoimintaansa etänä ja tekee myös aktiivisesti livelähetyksiä Instagramissa.

Livet käynnistyivät yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Ilmosen mukaan pian sen jälkeen, kun valtakunnallinen 4H-liitto ohjeisti maaliskuun puolivälissä 4H-yhdistyksiä keskeyttämään normaalin kerhotoiminnan. Livejä tehdään arki-iltapäivisin eri teemoilla.

– Mietitään niitä teemoja niin, että on vinkkejä mitä pystyy tekemään kotona, tai sitten on jotain harrastusten esittelyjä tai yrittäjyyttä, kertoo Ilmonen.

Tulossa on hänen mukaansa esimerkiksi pelien striimausta, maskeerausta, ilmapallotaittelua ja ralliautoesittelyä. Livejä tekevät yhdistyksen työntekijät ja lisäksi mukaan on kyselty teemasta riippuen eri alojen ammattilaisia ja harrastajia. Esimerkiksi äskettäin livessä vieraili suosittu toivakkalainen artisti Arja Koriseva kertomassa ammatistaan. Vetäjältä live vaatii Ilmosen mukaan valmistautumista, mutta toisaalta puuha on antoisaa.

– Se on ollut tosi mielenkiintoista. Meillä on monta Insta-liveä ollut ja ihan pääsääntöisesti jokainen sanoo, ettei ole koskaan semmoista tehnyt, ja sitten ne on kuitenkin innostuneet siitä sen liven jälkeen.

Livelähetyksiä tehdään Ilmosen mukaan ainakin sen aikaa, kun maan hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia, eli näillä näkymin ainakin 13.5. saakka.

Viikoittaiset etäkerhot Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys aloitti Kirsi Ilmosen mukaan pian livelähetysten aloittamisen jälkeen. Etäkerhoja toteutetaan suurin piirtein samoin ajatuksin kuin kerhoja olisi toteutettu muutenkin, mutta tehtävissä on huomioitu se, että niitä olisi suhteellisen helppo tehdä kotona.

Tähän mennessä etäkerhossa on esimerkiksi leivottu ja tehty pääsiäisaskartelua. Ohjeet tehtäviin annetaan yhdistyksen nettisivuilla ja syntyneistä tuotoksista on pyydetty lähettämään kuva yhdistykselle. Osa osallistujista on lähettänyt kuvia, mutta tarkkaa määrää siitä, kuinka monet kerholaiset etäkerho tavoittaa, on Ilmosen mukaan vaikea todentaa. Kodeista ei ole myöskään tullut palautetta etäkerhoilun sujumisesta.

– Ihanaa olisi kyllä saada palautetta. Ainoastaan ne osallistujat tietää, kun jotkut innokkaat kerholaiset laittavat joka viikko ne kuvat. Minun mielestä se on ihanaa. Ja sitten se on kiva, että kun he laittavat ne kuvat, niin pystyy laittamaan heille palautetta ja kehuja takaisin, sanoo Ilmonen.

Normaalioloissa Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksellä on 14 kerhoa ja reilut sata kerholaista.

Etäkerhot ja Instagram-livet eivät ole Ilmosen mukaan 4H-liiton taholta tulleita ideoita, vaan niin sanotusti ruohonjuuritasolla syntyneitä. Juuri Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys lienee ollut ensimmäinen Insta-livet aloittanut ja etäkerhoidea taas syntyi eräässä toisessa 4H-yhdistyksessä ja levisi pian valtakunnalliseksi.

Etäkerhojen ja nettilivejen ohella Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksellä on tällä hetkellä muitakin tavanomaisesta poikkeavia tapoja järjestää toimintaansa. Esimerkiksi tulevat hygieniapassikoulutus ja metsästäjäkurssi järjestetään etänä tiimityösovellus Teamsin kautta. Kurssien järjestäminen normaalin tavan sijaan netin kautta ei teetä yhdistykselle Kirsi Ilmosen mukaan erityisempää ekstratyötä.

– Ei se oikeastaan teetä. Se, että tekniikka toimii, me ollaan enemmän vastuussa siitä. Ammattilaiset tekevät sitten kurssin.

Tarja Kuikka

Yläkuva Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen viime perjantain Instagram-livestä. Livessä perehdyttiin makramee-solmeiluun Jonna Keihäsniemen johdolla.