Keskimaa joutui perumaan kesän työharjoittelut

Osuuskauppa Keskimaa on joutunut perumaan tulevan kesän Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelut. Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet ovat vaikuttaneet myös Osuuskauppa Keskimaan toimintaan. Useita toimipaikkoja on jouduttu sulkemaan ja osa henkilökunnasta on lomautettu tai työllistetty oman toimipaikkansa sijasta ruokakaupan tarpeisiin. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa kesälle 2020 suunniteltu työharjoitteluohjelma on peruttu.

Osuuskauppa Keskimaan Tutustu työelämään ja tienaa -haku päättyi 15.3., eli juuri samoihin aikoihin, kun koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet alkoivat vaikuttaa. Hakemuksia kesäharjoitteluun tuli yli tuhat kappaletta. Keskimaan tavoitteena oli tarjota edellisten vuosien tapaan noin 450 nuorelle ensikosketus työelämään harjoittelun kautta, mutta poikkeustilanteen vuoksi harjoittelua ei tulevana kesänä pystytä toteuttamaan.

− Olemme todella pahoillamme, että joudumme perumaan tänä vuonna tämän nuorille hyvin tärkeän mahdollisuuden saada ensikokemuksia työelämästä. Koronaviruksen mukanaan tuomat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet meidän toimintaamme merkittävästi ja osa toimipaikoistamme on suljettuina ja henkilöstöämme lomautettuna. Tämän lisäksi avoinna olevissa toimipaikoissamme on nyt poikkeukselliset olosuhteet työskennellä koronaviruksen vuoksi, joten emme voi varmuudella taata alaikäisille nuorille heidän tarpeidensa mukaista perehdytystä, saati turvallisia työskentelyolosuhteita, kun koronatilanteen etenemistä on hyvin vaikea ennustaa, toteaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Osuuskauppa Keskimaa on ilmoittanut päätöksestään työharjoittelun perumisesta kaikille hakijoille 21.4. sähköpostitse. Hakijoiden kanssa ei ollut vielä ehditty sopia harjoittelupaikoista.

− Nuoret työelämään tutustujat ovat meille erittäin tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa, ja tulemmekin kesällä 2021 palkkaamaan arviolta noin sata harjoittelijaa enemmän kuin menneinä kesinä, tavoittelemme siis yhteensä noin 550 harjoittelijaa kesällä 2021. Haluamme joka kesä tarjota turvallisen ja innostavan kesätyökokemuksen nuorille. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa emme kuitenkaan sitä valitettavasti pysty riittävän hyvin takaamaan, ja siksi on vastuullista siirtää ohjelma seuraavalle vuodelle, Thusberg jatkaa.

Poikkeustilanne vaikuttaa myös kesätyöntekijöiden tarpeeseen. Keskimaa pystyy tarjoamaan kesätöitä tänä vuonna varmuudella vain kaupanalan yksiköissä, joten kesätyöntekijöitä pystytään palkkaamaan ennakoitua vähemmän. Kun vakituista henkilökuntaa on lomautettuna, tarjotaan kaikki mahdollinen tarjolle tuleva työ heille, ja tämä vähentää kesätyöntekijöiden tarvetta. Matkailu- ja ravitsemuskaupan sekä liikennemyymälöiden osalta kesätyöntekijöiden tarpeeseen vaikuttavat merkittävästi viranomaisten linjaukset rajoitustoimien osalta.

Markku Parkkonen