Lisää havaintoja toisestakin sepelrastaasta – tällä kertaa Pajumäestä

Viime numerossamme kerroimme, kuinka Karimäessä taukoa pitänyt harvinainen sepelrastas sai aikaan oikea lintubongareiden vyöryn Joutsan taajamaan tätä lintua kuvaamaan. Kun lehti ilmestyi, niin myös Pajumäen kylässä asuva Veli Järvinen tuli hyvin tyytyväiseksi. Kuvassa nimittäin paistatteli juuri samanlainen lintu kuin mitä Järvinen oli jo parisen viikkoa.

– Minun pihassani on käynyt ruokailemassa jo ennen pääsiäisen pyhiä komea rastas, joka muistutti vähän mustarastasta, mutta oli kuitenkin erilainen. Olinkin ihmetellyt mikä lintu oli kyseessä, ja sitten tulikin Joutsan Seutu, jossa sen kuva oli, kiittää Järvinen.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Hän ruokkii lintuja auringonkukansiemenillä ja myös itse tekemällään talipötköllä, joka on sekoitus munkkirasvaa ja näitä siemeniä. Sepelrastas on nauttinut maasta auringonkukansiemeniä ja saanut myös rasvan murusia, sillä talipötkössä usein roikkuva käpytikka takoo sitä niin uskolla, että muillekin linnuille riittää roiskeita.

Muuttomatkalla Joutsassa on näin ollen pitänyt taukoa useampi yksilö, vaikka laji sinänsä luetaan harvinaisuuksien joukkoon näin sisämaassa nähtynä. Karimäki on yksi keskustaajaman lähiöistä ja Pajumäki yksi kylistä, ja niiden etäisyys on niin pitkä, ettei kyseessä voi olla sama yksilö.

Janne Airaksinen

Kertauksen vuoksi, vielä kerran Olli Kostiaisen sepelrastas-kuva.