Seurakunnan diakoniatyö soittaa ikäihmisille, kerää rahaa ja jakaa ruokakasseja

Joutsan seurakunnan diakoniatyö on aloittanut tällä viikolla soittokierroksen, jolla pyritään tavoittamaan alkuvaiheessa yli 85-vuotiaat kotonaan asuvat seurakuntalaiset.

– Joutsan kuntahan reagoi poikkeustilanteeseen hienosti ja lähetti tiedotteen poikkeusajan palveluista kaikille yli 70-vuotiaille. Me yritämme soittokierroksella tavoittaa erityisesti niitä henkilöitä, jotka ovat jääneet vaille tukea. Haluamme kuulla, miten vanhukset ovat pärjänneet kriisin aikana, kertoo Joutsan seurakunnan diakoni Nina Siitari.

Siitarin lisäksi puhelinsoittoja tekee seurakunnan nuorisotyönohjaaja Annika Oksanen sekä joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia.

– Seurakunnan diakoniatyö auttaa lähtökohtaisesti kaikkia apua tarvitsevia, mutta tällä soittokierroksella pystymme tavoittamaan vain seurakunnan jäseniä, kertoo Siitari.

Seurakunnasta arvioidaan, että soittokierroksella voitaisiin tavoittaa noin 130 henkilöä. Laitoksissa oleville vanhuksille ei soiteta, koska laitoksissa tukitoimet on järjestetty muuten. Ensimmäisen soittokierroksen jälkeen soittoja jatketaan mahdollisesti myös nuoremmille ikäluokille.

– Olemme varautuneet siihen, että tässä voi tulla pitkiäkin puheluja. Meillä on aikaa jutella. Vanhusten auttamisessa teemme yhteistyötä kunnan kotihoidon kanssa. Henkilön omaa tahtoa kunnioittaen voimme antaa hengellistä ja psykososiaalista tukea, ja myös taloudellista tukea, kertoo Siitari.

Joutsan seurakunta on myös käynnistänyt paikallisen rahankeräyksen koronakriisistä kärsivien auttamiseksi. Keräykseen löytyy linkki seurakunnan sekä Joutsan ja Luhangan kuntien nettisivuilta. Seurakunta on keräyksen paikallinen koordinaattori ja keräyksen käytännön toimet hoitaa Kirkkopalvelujen Kotimaanapu. Paikallisen keräyksen tuotto tulee kokonaisuudessaan Joutsan seurakunnan diakoniatyöhön.

– Kerätyt varat käytetään osto-osoituksiin ruokakauppaan tai apteekkeihin. Uskon, että nyt on nähty vasta jäävuoren huippu ja tarvetta taloudelliselle avulle ja ruuallekin tulee runsaasti. Monella lapsiperheellä talous on tiukalla. Nillä, joilla on mennyt normaalioloissakin heikosti, kriisiaika koettelee henkistä ja taloudellista selviytymistä, sanoo Siitari.

Rahan lisäksi seurakunta jakaa myös niin sanottuja EU-ruokakasseja, kuten on jakanut normaalioloissakin. Ruokakassit sisältävät kuivaruokaa, esimerkiksi jauhoja, kaurahiutaleita, hapankorppuja ja pastaa. Kassin arvo on noin 25 euroa ja sen voi saada kerran kuukaudessa tai tarvittaessa useamminkin.

Ruokakassin toimittamisesta on sovittava diakoni Nina Siitarin kanssa puhelimitse. Myös Itä-Päijänteen vapaaseurakunta jakaa säännöllisesti EU-ruokakasseja.

Diakoni Nina Siitari muistuttaa myös kirkon tarjoamista puhelinpalveluista. Kirkon palveleva puhelin on avoinna joka ilta kello 18:sta puoleen yöhön. Kirkon perheneuvonta Jyväskylässä puolestaan palvelee Joutsankin alueen perheitä.

– Seurakuntamme työntekijät ovat myös tavoitettavissa puhelinkeskusteluja varten matalalla kynnyksellä. Tärkeintä olisi, ettei kukaan jäisi kriisiaikanakaan yksin ongelmiensa kanssa, sanoo Siitari.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: EU-ruokakassit sisältävät kuivaruokaa, esimerkiksi jauhoja, kaurahiutaleita, hapankorppuja ja pastaa.