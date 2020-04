Mitenkäs-palsta selvitti: Noudatetaanko STM:n suojainohjeita?

Eräs Joutsan Seudun lukija pohti, noudatetaanko kuntien hoitolaitoksissa varmasti viranomaisohjeita kasvosuojainten käytössä. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa todetaan muun muassa, että ”terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskenneltäessä käytetään joko kirurgista nenä-suusuojainta tai jos niitä ei ole käytettävissä, voidaan käyttää pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojainta.”

Joutsan kunnan asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Sanna Niskanen toteaa, että suojainasiat ovat puhututtaneet paljon ja käytäntöjä lienee tällä hetkellä monenlaisia.

– Noudatamme tällä hetkellä sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen ohjeistuksia ja huomioimme myös sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen. Teemme hyvää yhteistyötä seututerveyskeskuksen hygieniahoitajan kanssa, jolta saamme myös ohjeistuksia. Kangassuojainten ja kirurgisten nenä-suusuojainten käyttöön olemme siirtymässä, kun saamme riittävästi suojaimia. Erityisen tärkeää on se, että henkilökunta on töissä terveenä ja huolehdimme riittävästä käsihygieniasta. Päivittäisessä toiminnassa on tehty muutoksia jolla pyrimme estämään tartuntoja, kertoo Niskanen.

Luhangan kunnan Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Vuokko Lehtonen kertoo, että Luhangassa vanhainkodissa ja kotihoidossa noudatetaan sairaanhoitopiirin ja seututerveyskeskuksen ohjeistusta suojainten käytössä ja henkilökunnan ohjauksessa.

– Isona apuna meille on ollut seututerveyskeskuksen hygieniahoitaja Elli Puolakka. Kuten kaikki tiedämme, suojavarusteista on pulaa ja siksi teemmekin tiiviisti yhteistyötä lähikuntien kanssa, jotta saamme varusteita jokaisen käyttöön. Ministeriön ohjeistuksen mukaan olemme alkaneet nyt käyttää terveiden ja oireettomien asiakkaiden lähikontaktissa työskennellessä kirurgista nenä-suusuojainta. Pyrimme käyttämään kertakäyttöisiä suojaimia, mutta varalle on hankittu kankaisia pestäviä suojia, jotta pystyisimme käyttämään kaikissa kontakteissa jotain suojainta.

– Sairastuneiden ja oireisten asiakkaiden kanssa käytämme aina kertakäyttöistä nenä-suusuojainta, suojakäsineitä ja suojaesiliinaa. Henkilökuntaa on ohjeistettu erilaisten tilanteiden varalle, miten suojautua. Erityisen tärkeää on se, että töihin ei tulla sairaana. Käsi- ja yskimishygienia on edelleen tehokas ja tärkein keino ehkäistä virusten leviämistä, toteaa Lehtonen.

Markku Parkkonen