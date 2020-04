Pääkirjoitus: Valokuituriskit kaatuivat Luhangan niskaan

Maaliskuun alkupuolella uutisoitiin, että Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ja sen omistajayhtiön Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausriskit ovat nyt käytännössä kaatumassa täysimääräisinä omistajakuntien – muiden muassa Luhangan kunnan – niskaan. Omistajakunnat päätyivät ratkaisuun, jossa Verkkoholding Oy haetaan yrityssaneeraukseen ja yhtiöiden velat siirretään takaajakuntien maksettavaksi.

Järjestelyn tarkoituksena on purkaa kaksiportainen yhtiörakenne ja puhdistaa yhtiöt veloista, jotta varsinaisen verkkoyhtiön myyminen olisi helpompaa. Yhtiön saaminen kaupaksi ei tuo kovin suurta helpotusta kuntien vastuisiin. Maksettavaa velkaa on noin 30 miljoonaa euroa, mutta yhtiön myyntihinta on todennäköisesti siitä vain murto-osa.

Velat lankeavat maksuun, kun käräjäoikeus antaa päätöksen yrityssaneerauksesta. Luhangan kunta on päättänyt, että se ottaa noin 1,1 miljoonan euron velan maksamiseksi uutta pitkäaikaista lainaa. Kunnan juoksevaan talouteen ei synny yletöntä kuoppaa, koska velka maksetaan 15 vuoden ajalla pois. Vakavasta iskusta on kuitenkin kyse. Luhangan onneksi sillä oli ennestään kertynyttä talouden ylijäämää kaksi miljoonaa euroa. Näin se ei ole ajautumassa kriisikuntamenettelyyn.

