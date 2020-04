Joutsalaismuusikot striimaavat keikkansa omaksi ja koronaeristyksessä olevien kuulijoidensa iloksi

Koronavirusepidemian suljettua keikkapaikat ja ajettua ihmiset koteihinsa eristyksiin monet muusikot niin Suomessa kuin ulkomaillakin ovat tehneet internetin välityksellä livekeikkoja, joita kuka tahansa netinkäyttäjä on voinut seurata kotonaan.

Tällä viikolla on luvassa livestriimausta myös joutsalaisittain, kun kolme paikallista muusikkoa Jani Partinen, Marko Kuosma ja Atte Kivimäki kokoontuvat perjantai-iltana soittamaan ja striimaavat keikkansa YouTubessa J. Partinen -nimisellä kanavalla.

Bilebändi J. Partynen eXperiencen ja takavuosien Gregor Harmaan tiimoilta yhteistä soittotaustaa omaava kolmikko aikoo soittaa Partisen mukaan biisejä vuosiensa varrelta, muun muassa Sir Elwoodin Hiljaisten Värien ja Pauli Hanhiniemen tuotantoa.

– Keskitymme kotimaiseen tuotantoon ja jotakin omaakin on. Luvassa on ennemminkin semmoinen lämmin ja tunnelmallinen olohuonefiilistelykeikka kuin mikään bilehäsläys, kertoo Partinen.

Livelähetys toteutetaan Marko Kuosman treenikämpältä muusikkojen käyttämällä Zoom Q2n -videokameralla. Kuvanlaadun osalta Partinen arvelee, että resoluutiota joudutaan teknisistä syistä ehkä hieman pudottamaan. Äänenlaadun osalta hän taas uskoo, että luvassa on hyvät soundit.

– Se tila antaa jo niin hyvän olkkarisoundin ja siinä kamerassa on niin hyvä mikki, kun se on tehty keikkojen taltiointiin, ja kun se on akustinen keikka kumminkin, niin luulen, että siitä saadaan ihan pirun hyväsoundinen.

Keikan seuraaminen ei edellytä Partisen mukaan YouTube-käyttäjäksi rekisteröitymistä, vaan liveä voi seurata kuka tahansa.

Livestriimauksen joutsalaiskolmikko toteuttaa Jani Partisen mukaan paitsi omaksi ilokseen, myös sen vuoksi, että J. Partynen eXperiencen ja siitä muodostettujen pienempien kokoonpanojen keikkojen perään on kyselty.

– Ajateltiin, että on itsellä kivaa, mutta että on myös niillä kivaa, ketkä ehkä meitä kaipaa siellä kotinurkissa. Luulen, että tämä on kuitenkin varmaan ihan mieluista monelle semmoiselle, ketkä ovat tottuneet tottunut käymään katsomassa meidän eri kokoonpanoja.

Normaali keikkailu on koronavirusepidemian vuoksi jäissä ja epidemia rajoituksineen on raapaissut J. Partynen eXperiencen ja siitä muodostettujen muidenkin kokoonpanojen keikkoja siihen malliin, että Partinen laskee keikkakalenteristaan peruuntuneen yksinomaan viimeksi kuluneen kuukauden ajalta kymmenkunta keikkaa. Vaikka se tarkoittaa tulojen menetystä, ei hän ole jäänyt asiaa voivottelemaan, vaan on käyttänyt ajan hyödyksi tekemällä Atte Kivimäen kanssa uutta musiikkia.

– Siellä on tullut uutta ja sitten on ollut puolivalmiita arkistobiisejä, mitkä on kaivettu esiin. Me ollaan kahdestaan väännetty nyt niitä kuukausi.

Toisin kuin normaalikeikoista, livestriimauksesta ei kerry Partiselle sen puoleen kuin muillekaan osapuolille keikkapalkkiota, mutta Partisen mukaan musiikkihommaa ei tehdä pelkästään rahan takia, vaan kyse on enemmänkin rakkaudesta lajiin.

– Kyllä se täytyy olla iso rakkaus soittamiseen ja esiintymiseen ja musiikkiin ylipäätään, hän sanoo.

Tarja Kuikka

Kuva Jani Partisen (oik.), Atte Kivimäen ja Marko Kuosman keikkakamerasta. Tulevana perjantaina ensimmäistä kertaa livestriimaukseen ryhtyvä kolmikko testasi alkuviikosta etukäteen, miten homma toimii.