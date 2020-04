Kunnan kautta haettavan yrittäjätuen ohjeet tulossa lähipäivinä

Yksinyrittäjillä on mahdollisuus hakea koronaepidemian aiheuttamiin ongelmiin 2.000 euron suuruista tukea. Tuki maksetaan valtion rahoista, mutta se on haettava yrityksen kotikunnan kautta. Kuntiin on lähetetty kiirastorstaina ohjeistusta valtiolta yksinyrittäjien avustuksesta koronaepidemian vuoksi.

– Joutsan kunta pyrkii käsittelemään ja tekemään ensimmäisiä päätöksiä jo pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Tarkempi hakuohjeistus Joutsan kunnan alueelle pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian ja siitä tiedotetaan erikseen kunnan kotisivujen ja paikallislehti Joutsan Seudun kautta, kertoo Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Markku Parkkonen