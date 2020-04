Arvaa, milloin lumikasa on sulanut

Paikallislehti Joutsan Seutu julistaa kevään saapumisen kunniaksi arvauskilpailun. Tehtävänä on arvata päivämäärä, jolloin kuvassa näkyvä Joutsan Pommin tykkilumikasa vanhalla urheilukentällä on kokonaan sulanut. Oheinen kuva lumikasasta on otettu 30.3.2020. Lähetä arvauksesi 17.4.2020 mennessä sähköpostiin: markku.parkkonen@joutsanseutu.fi. Palkitsemme lähimmäksi osuneita arvaajia pienillä palkinnoilla.

