Jousan kylän vaiheita -kirja on ilmestynyt

Joutsan Kotiseutuyhdistyksen kirja Joutsan kirkonkylän eli Jousan kylän historiasta on ilmestynyt. Jousan kylän vaiheita -kirja on varsin mittava ja laadukas paikallishistoriateos. Kirjassa on 512 sivua ja 412 kuvaa tai asiakirjakopiota ja se painaa melkein 1,5 kiloa.

Kirjan toimittamisesta on vastannut lähes parinkymmenen hengen muodostama Joutsan Kotiseutuyhdistyksen historiapiiri.

Koronavirusepidemian vuoksi Kotiseutuyhdistys ei järjestä ainakaan kevään aikana varsinaista julkistamistilaisuutta, mutta kirjan myyntitempaus pidetään pääsiäislauantaina Kotiseutuyhdistyksen tiloissa Tasalan talossa Telekujalla.

Kirjaa voi ostaa yhdistyksen johtokunnan jäseniltä sekä Joutsan Kirjakaupasta. Yhdistyksen sihteeri Tiina Seppälä voi myös lähettää kirjaa postitse sähköpostitilausten perusteella.

Joutsan Seutu julkaisee ensi viikolla laajemman esittelyn Jousan kylän vaiheita -kirjasta.

Markku Parkkonen