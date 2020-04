Koronavirus ja yritykset: Ruokaa kotiin kuljetuksella, ovet säppiin, lyhennetyt aukioloajat – ravitsemusliikkeillä on monenlaisia selviytymiskeinoja korona-aikana

Maamme mallitus antoi 31. maaliskuuta asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koko maassa. Ravitsemisliikkeiden piti olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi take away -annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja.

Osa ravitsemisliikkeistä sulki ovensa jo aiemmin noudattaen hallituksen taannoin antamaa sanallista kehotusta. Tähän vaikutti monen yrityksen kohdalla myös se, että asiakasvirta suorastaan romahti maaliskuun puolen välin tienoilla. Ihmiset noudattavat liikkumisrajoituksia kuitenkin sen verran säntillisesti.

Tämä havaittiin myös Teboil Huttulassa, jossa viikonloput hiljenivät lähes tyystin asiakkaista. Maanantaista lähtien ravintolassa otettiin käyttöön Take away -konsepti, kertovat yrittäjät Jaakko Ikonen ja Eija Niiniketo-Ikonen.

– Siirrymme tarjoamaan Take away-lounasta toistaiseksi. Tilauksen voi hoitaa paikan päällä tai etukäteen puhelimitse. Huttulan normaalin lounaan lisäksi valmistamme myös ruoka-annoksiamme sekä kahvilan tuotteita kotiin vietäväksi. Ravintolan tiloissa ruokaileminenhan ei ole sallittu hallituksen päätöksen myötä.

Jaakko Ikonen sanoo suoraan, että taloudellisesti Take away -konsepti ei korvaa lähimainkaan normaalin ajan myyntiä. Yritys onkin jatkossa viikonloput kiinni ja pitää ovensa suljettuna esimerkiksi koko pääsiäisen. Arkipäivät Huttula palvelee kello 6.00–15.00 välisenä aikana. Henkilökunta on lomautettuna toukokuun loppuun asti.

– Jos maan taloudellinen tilanne jatkuu tällaisena, edessä on synkkä aika. Onneksi kuitenkin tukkurit ja rahoituslaitokset ovat ymmärtäneet tilanteen ja kertoneet halukkuudestaan maksujärjestelyihin, sanoo Ikonen.

Ravintola Kellarin yrittäjä Visa-Matti Kuitunen painaa tällä hetkellä yksikseen töitä. Hän sulki tilapäisesti maaliskuun 17. päivänä lounasravintolan ja Kellarin puolen ja lomautti työntekijät. Kaikki pitopalvelutilaukset ja yritystilaisuudet oli sitä ennen peruttu asiakkaiden toimesta heinäkuulle asti.

– Asiakkaiden määrä väheni maaliskuussa ihan minimiin. Jos lounailla ei kulje asiakkaita, niin lounasta ei kannata valmistaa.

Kuitunen valmistaa edelleen ruoka-annoksia Kartanokodille, ja kun tämän puolen hoitaa nyt yksin, niin yrittäjällä riittää kerrakseen hommaa.

Grilli-Kahvio Tikander kulkee sikäli vastavirtaan koronatilanteessa, että asiakkaiden määrä ei ole laskenut yrityksessä. Yrittäjä Jarno Tikander ei ole havainnut suurempaa muutosta. Moni hakee grilliannoksensa nyt luukusta ja uutena palveluna yritys otti käyttöön kotiinkuljetuksen Joutsan keskustan alueelle ja neuvoteltaessa kauemmaksikin. Palvelu on niin tuore, ettei Tikander osaa arvioida vielä sen suosiota.

– Suosioomme varmaan vaikuttaa se, että moni muu paikka nyt kiinni. Olemme supistaneet aukioloaikoja arkena illasta kaksi tuntia ja viikonlopuista neljä tuntia illasta, ja jos myynnissä jotain näkyy, niin se johtuu lyhennetyistä aukioloajoista.

– Asiakkaita on kyllä ollut hyvin liikkeellä ihan paria päivää lukuun ottamatta. Niillä hetkillä oli ehkä jotain suurempaa uutisointia virukseen liittyen. Sen olen kyllä pannut merkille, että vanhemmat asiakkaat ovat hyvin huolissaan tilanteesta, ja olenkin heitä yrittänyt rauhoitella keskusteluissa, kertoo Tikander.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Teboil Huttulan yrittäjät Eija Niiniketo-Ikonen ja Jaakko Ikonen kertovat, että yrityksen toimintaa on jouduttu sopeuttamaan eri keinoin vastaamaan taloudellisesti hyvin haastavaa korona-aikaa.