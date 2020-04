Pääkirjoitus: Suomalaiset sopeutuvat ja oppivat

Koronavirusepidemia on toistaiseksi aiheuttanut Joutsan seutukunnalla lähinnä rajoittamistoimista syntynyttä haittaa. Toki näissä haitoissa ei ole väheksymistä, koska varsinkin monelta pienyrittäjältä poikkeustila on vienyt toimeentulon. Paljon positiivistakin on poikkeustilasta kuitenkin syntynyt.

Esimerkiksi Joutsan seurakunta on tarttunut haasteeseen ja mennyt vahvasti nettiin. Seurakunnan jumalanpalveluksia ja hartauksia on lähetetty katsottavaksi ja kuunneltavaksi netin kautta. Myös yksittäiset seurakunnan työntekijät ovat tuottaneet omaan tahtiinsa omaa materiaaliaan seurakuntalaisille.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Samaten yhdistyksissä on ryhdytty soveltamaan toimintaa tilanteen mukaan. Ainakin JoVoLi on korvannut normaalit massajumppansa nettijumpilla, jotka näissä oloissa ajavat mainiosti asiansa. Kunnat ovat tarttuneet epidemian tuomaan yllättävään haasteeseen ilmeisen osaavasti. Ja ainakin tämä on ollut kunnille hyvä tilaisuus testata kriisivalmiuttaan ja ottaa opiksi.

Monilla työpaikoilla taas etätyöhön siirtyminen saattaa jäädä osin pysyväksi ilmiöksi, mikä taas on muun muassa maaseutupaikkakuntien etu.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.