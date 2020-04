Koronavirus ja yritykset: Parturi-kampaamossa tavallista hiljaisempaa

Vallitsevasta koronavirustilanteesta ja sen tuomista rajoituksista huolimatta parturi-kampaamot saavat toimia edelleen. Käytännössä työt ovat kuitenkin monella alan yrittäjällä vähentyneet, kun lähikontakteja välttämään pyrkivät asiakkaat ovat peruneet varaamiaan aikoja, eikä uusia aikoja ole tilattu normaaliin tapaan.

Myös joutsalaisessa Parturi-kampaamo Jennyssä on ollut viime viikkoina yrittäjä Anna Lindholmin mukaan tavallista vähemmän asiakkaita.

– Esimerkiksi tänään on yksi ainoa asiakas tulossa, ja jos katson nyt tämän ja lähiviikkojen ajanvarauskirjaa, niin tällä hetkellä noin puolet uupuu töistä, Lindholm kertoi viime keskiviikkona.

Parturi-kampaamoyrittäjä meneekin nyt eteenpäin päivä kerrallaan. Jos puhelin soi, se ei soi Lindholmin mukaan juurikaan uusien ajanvarauksien takia, vaan puhelimen soidessa yrittäjällä on aina pelko siitä, että tulossa on taas peruutus.

Normaalisti kevät on Jennyssä vilkasta aikaa ja ajanvarauskirjat on Lindholmin mukaan aika hyvin buukattu täyteen. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Taitteen normaalitilanteesta hiljaisempaan Lindholm arvioi tapahtuneen siinä kohtaa, kun hallitus muutama viikko sitten ilmoitti laajoista rajoituksista. Sen jälkeen uusia ajanvarauksia ei ole juurikaan tullut ja riskiryhmäläiset ovat peruuttaneet aikojaan.

Asiakkaiden väheneminen on pienentänyt Anna Lindholmin yrityksen kassavirtaa huomattavasti. Lindholm sanoo sopineensa jo pankin kanssa lainanlyhennyksiin puolen vuoden tauon ja aikovansa hakea yksinyrittäjille luvattua tukirahaa, koska ”kaikki on nyt yritettävä ottaa, mitä annetaan”.

– Nyt saa todella laskea, että saisi riittämään ihan pakollisiin kuluihin rahat, niin ilman muuta kaikki tällaiset on kyllä todella tarpeen. Kumminkin kulut pyörivät koko ajan. Toki voi tehdä ennakkoveroihin muutoksia ja alviin saa maksuaikaa lisää, ja eläkevakuutusmaksuakin pystyy siirtämään tarvittaessa. Mutta nyt on laskettava hyvin tarkkaan, että saa rullaamaan eteenpäin nämä asiat, yrittäjä sanoo.

Hän muistuttaa, että pienillä käsityöyrittäjillä ei ole välttämättä puskurirahoja vastaavien tilanteiden varalle. Hänellä itselläänkään ei ollut, joten hän toivoo voivansa tehdä töitä yhä vaikka pienelläkin asiakasmäärällä. Sekin on hänen mukaansa mahdollista, että asiakkaita ei olisi jossain vaiheessa ollenkaan, mutta siihen hän ei kuitenkaan usko.

– Tietysti jos tulee määräys, että täytyy toiminta lopettaa, niin se on sitten ihan toinen juttu.

Tällä hetkellä parturi-kampaamot saavat kuitenkin pitää ovensa auki ja myös Anna Lindholm antaa uusia aikoja, jos niitä kysytään – toki vallitsevaan tilanteeseen liittyvät suositukset huomioiden. Lähikontaktilta parturi-kampaamossa ei voi välttyä, mutta Lindholm huolehtii liiketilassaan pintojen desinfioinnista ja tuuletuksesta sekä omasta käsihygieniastaan. Hän ei myöskään tule töihin flunssaisena.

– Toivon myös asiakkailta samaa, että jos on pienintäkään flunssan oiretta, niin silloin mielellään peruttaa aikansa.

Nyt ei ole kyse vain muutaman viikon hiljaisemmasta kaudesta, vaan koronavirustilanne rajoituksineen jatkuu pitkälle kevääseen, jopa kesään. Anna Lindholm seuraakin nyt tilanteen etenemistä jännittyneenä. Niin oma kuin läheistenkin toimeentulo mietityttävät, mutta hän ajattelee niin, että nyt on mentävä päivä kerrallaan.

– Tiukkoja varmasti tulee ajat olemaan vähän jokaisella meillä. Mutta tottakai pyrin pitämään sellaista optimismia yllä, etten vaivu ihan synkkyyteen. Toivon kaikille voimia ja tsemppiä nyt tähän haastavaan aikaan. Ja että pyrittäisiin pitämään vaan positiivista mieltä yllä, että kyllä tästä selvitään.

Tarja Kuikka