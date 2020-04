Koronavirus ja yritykset: Kyläkaupassa kauppa käy edelleen

Siinä missä kuluttajat jättävät monien ei-pakollisten palvelujen käyttämisen koronavirustilanteen takia nyt väliin, ruokaa ja päivittäistavaroita kulutetaan edelleen normaalisti. Kauppiaille se tietää sitä, että asiakkaita riittää yhä, vaikka monella muulla alalla yrittäjät joutuvat asiakkaiden vähentyessä jo vakavasti pohtimaan taloudellista tilannettaan.

Hyvän Mielen kyläkaupassa Leivonmäellä koronavirustilanne ei ole kauppias Jenna Stenbergin mukaan tuonut mitään radikaaleja muutoksia tavanomaiseen, mutta jollain lailla se kumminkin näkyy.

– Jossain vaiheessa tuossa viikko, pari sitten näkyi hamstraus jonkin verran ihmisillä. Keräsivät juuri kuivatavaraa ja pakastetuotteita enemmän. Mutta tällä hetkellä nyt sitten näkyy sillä lailla, että kotiinkuljetuspalvelu on lisääntynyt iäkkäämmillä ihmisillä. Melkeinpä päivittäin menee kotiinkuljetuksia, eikä hirveästi näy näitä vanhempia ihmisiä meillä kaupassa enää.

Lisäksi koronavirustilanne näkyy Stenbergin mukaan lisääntyneinä siivoustöinä, kun esimerkiksi ostoskorien ja -kärryjen kahvat ja maksupäätteet desinfioidaan. Myös kaupan kahvila on virustilanteen takia toistaiseksi suljettu, tosin kahvia ja teetä myydään vielä ulos.

Suurimman hamstrausinnostuksen aikaan Leivonmäen kyläkaupassa kävivät Stenbergin mukaan erityisen hyvin kaupaksi esimerkiksi vessapaperi, talouspaperi ja kuivahiiva. Mainitut tuotteet sekä esimerkiksi jauheliha ovat kauppiaan mukaan edelleen kysyttyjä, ja vaikka tilanne onkin suurimman hamstrauksen jälkeen tasaantunut, on kyläkaupan hyllyissä edelleen joidenkin tuotteiden osalta vajausta. Näkyvimpänä tällaisista tuotteista Stenberg mainitsee jauhelihan.

– Meille tulee pääasiassa Atrialta lihatuotteet, niin jauhelihassa on ollut paljon saatavuusongelmaa. Sitä on pitänyt ottaa aina, mitä on saanut, jotain kevytjauhelihaa tai mitä on saanut. Mutta välillä ei ole saanut yhtään mitään.

Koronavirustilanteen taloudelliset vaikutukset eivät olet toistaiseksi olleet Leivonmäen kyläkaupassa kovin suuret. Hamstraaminen toki näkyi Jenna Stenbergin mukaan hetkellisesti plussana, mutta sen jälkeen tilanne on hiljentynyt jonkin verran. Vuodenaikaan nähden tilanne on kuitenkin kauppiaan mukaan edelleen hyvä.

– En tiedä sitten, mitä tuleman vielä pitää, mutta ei nyt tässä kohtaa ainakaan mitään vielä huonoa sanottavaa ole vaikutuksista, hän sanoo.

Kuinka pitkään koronavirustilanne rajoituksineen ja muine ohjeistuksineen vielä jatkuu, sitä ei tässä kohtaan pysty vielä kukaan sanomaan varmaksi. Jenna Stenberg meneekin nyt eteenpäin samalla lailla kuin moni muu yrittäjä, päivä kerrallaan.

– Ei tässä auta stressata sen enempää, kun ei se siitä miksikään tule, vaikka sitä kuinka pohtii. Pitää vaan katsoa mitä tuleman pitää ja yrittää ainakin itse elää mahdollisimman paljon sen mukaan, mitä ovat nuo suositukset.

Tarja Kuikka