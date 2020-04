Aki Virtaniemen marttaharrastuksen taustalla on halu tuottaa hyvää mieltä Luhangassa

Marttatoiminta mielletään usein yksinomaan naisten jutuksi, mutta toimintaan osallistuu myös miehiä. Yksi heistä on luhankalainen Aki Virtaniemi, joka liittyi toiseen kotipaikkakuntansa marttayhdistyksistä, Luhangan Marttoihin, viime vuonna sen myötä, kun hänen vaimonsa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Virtaniemen kohdalla ei ole suinkaan kyse pelkästä kannatusjäsenestä, vaan mies todella osallistuu yhdistyksen toimintaan. Hän on ollut mukana esimerkiksi marttailloissa ja retkillä sekä osallistunut Palvelukeskus Tuuliharjun asukkaiden ulkoiluttamiseen Luhangan Marttojen vapaaehtoisuuteen perustuvilla ulkoilutusvuoroilla. Erityisesti ruokateemaiset marttaillat kiinnostavat 49-vuotiasta Virtaniemeä.

– Nyt kun on tällainen vasta-alkaja ruoanlaitossa, että vasta Luhangassa olen ruvennut ruokaa laittamaan, niin sitä kautta se kiinnostaa, sanoo paikkakunnalle kuutisen vuotta sitten puolisonsa kanssa muuttanut mies.

Lisäksi Virtaniemeä kiinnostavat paljon myös yhdistyksen erilaiset retket, esimerkiksi tälle kesälle suunniteltu tutustuminen lampaita ja ylämaankarjaa kasvattavalle paikalliselle tilalle.

Aki Virtaniemen marttailun taustalla on halu tehdä Luhangassa hyvää. Hän pitää oman marttayhdistyksensä toiminnan yhteisöllisyydestä ja siitä, että yhdistys kunnioittaa perinteisiä arvoja ja opettaa asioita, joita kaikki ihmiset eivät tänä päivänä välttämättä osaa.

Luhangan Martoissa on kolmisenkymmentä jäsentä ikähaarukalla 25:stä 90 vuoteen. Miehiä jäsenistä on Aki Virtaniemen mukaan vain kaksi, tosin yhdistyksen retkillä heitä saattaa olla useampia – Virtaniemi itsekin osallistui retkille puolisonsa kanssa jo ennen jäsenyyttään.

Naisvaltaisuudesta huolimatta Virtaniemi kokee saaneensa yhdistyksessä hyvän vastaanoton. Naiset eivät ole häntä vierastaneet, vaan olo on ollut tervetullut.

– Kyllä Luhangassa otetaan hyvin lämpimästi vastaan, on sitten yhdistys mikä hyvänsä. Ja kyllä täällä niin hyvä yhteisöllinen henki on kaiken kaikkiaan. Silloin kun tänne muutti, niin hyvin helposti pääsi sisään tälle paikkakunnalle, sanoo Virtaniemi.

Sitäkään ei ole ainakaan hänen kuullensa Luhangan Martoissa epäilty, kuinka pitkään hän jaksaa naisten mukana olla. Toisaalta osan naisista hän tunsi jo ennestään juuri marttojen retkien ja muun yhdistystoiminnan kautta. Virtaniemi toimii myös Luhangan Kyläyhdistyksessä ja paikallisessa Lions Clubissa, ja niin kyläyhdistyksessä kuin leijonien ladytoiminnassakin on hänen mukaansa osin samoja naisia kuin martoissa.

Aki Virtaniemen leivontaharrastuksesta on päästy nauttimaan Luhangan Martoissakin. Kuvassa Virtaniemi leikkaamassa leipomaansa hedelmäkakkua yhdistyksen marttaillassa. Kakunleikkausta seuraa yhdistystoveri Maire Pietilä. Kuva: Elina Virtaniemi.

Sikäli kun marttailu kuitenkin on perinteisesti mielletty nimenomaan naisten jutuksi, on Aki Virtaniemeltä kysyttävä, miksi se on myös miesten juttu. Pohdittuaan asiaa Virtaniemi sanoo, että hänen oman osallistumisensa taustalla on halu tuottaa hyvää mieltä paikkakunnalla. Hän pitää oman marttayhdistyksensä toiminnan yhteisöllisyydestä ja esimerkiksi siitä, että voi käydä ehtiessään ulkoiluttamassa Tuuliharjun vanhuksia.

– Haluaa tavallaan tehdä paikkakunnalle jotain hyvää. Tehdä erilaisia tapahtumia ja tämmöisiä, on se sitten tuolla puistossa grillipaikalla makkaran grillaamista lapsille ja Tuuliharjun asukkaille tai mitä ikinä. Tai sushi-ilta kylätalolla. Kaikki se on kuitenkin mukavaa, välitöntä tekemistä.

Virtaniemi ei ole marttailuaan peitellyt, vaan hän nimenomaan haluaa tuoda esille sitä, että kuuluu Luhangan Marttoihin. Syynä siihen on se, että hän pitää yhdistystä erittäin hyvänä yhdistyksenä, joka kunnioittaa perinteisiä arvoja ja opettaa ihmisille asioita, joita kaikki eivät nykypäivänä välttämättä osaa. Esimerkkinä hän mainitsee ruoanlaiton ja kutomisen.

Kutomaan Virtaniemi itse ei ole opetellut, mutta miehen tuntevat tietävät hänet innokkaaksi ruoanlaittajaksi ja leipojaksi. Sen sijaan muissa marttapuuhissa kuten esimerkiksi kodinhoidossa ja puutarhanhoidossa mies ei ole yhtä innokas.

– Kyllähän tietysti kotona ja puutarhassa tulee jotain tehtyä, mutta vähän vähemmän.

Helpoimmaksi tavaksi miehille lähteä mukaan marttatoimintaan Aki Virtaniemi nimeää vaimon siivellä lähtemisen. Myös erilaiset ruoanlaittokurssit ovat hänen mukaansa hyviä ja kiinnostavat myös miehiä. Samoin marttojen retkille osallistuminen on helppo tapa tutustua porukkaan ja sen toimintaan.

– Se on semmoinen pehmeä lasku, sanoo Virtaniemi.

Marttaliitolla noin 1.500 miesjäsentä

Luhankalainen Aki Virtaniemi ei ole suinkaan ainoa miespuolinen martta, vaan suomenkielisen marttajärjestön valtakunnallisella keskusjärjestöllä Marttaliitolla on liiton viestintäpäällikkö Joonas Jylhän mukaan noin 1.500 miespuolista jäsentä. Selkeässä vähemmistössä miehet kuitenkin ovat, sillä kaikkiaan Marttaliitolla on noin 43.000 jäsentä.

Kuten Aki Virtaniemi, moni muukin miehistä osallistuu Jylhän mukaan aktiivisesti marttatoimintaan.

– Tarkkaa tilastointia sukupuolen perusteella toiminnan osalta emme tee, mutta miehiä on jonkin verran aktiivisesti mukana marttayhdistyksissä ja -piireissä myös ihan hallitustasolla asti. He eivät siis suinkaan ole marttoja pelkästään kannatuksen vuoksi, vaan ovat aktiivisesti toiminnassa mukana.

Joissain piireissä miehet ovat Jylhän mukaan perustaneet omiakin yhdistyksiä. Miehiä kiinnostaa erityisesti ruoanlaitto, mutta myös esimerkiksi käsityöt, vierailut kulttuurikohteisiin sekä puutarhanhoito ja kodinhoito.

Joonas Jylhä on itsekin martta ja toimii marttayhdistyksen puheenjohtajana. Osa hänen johtamansa yhdistyksen jäsenistä on miehiä, ja porukassa kaikki ovat Jylhän mukaan sukupuolesta riippumatta yhdessä mukana tekijöinä ja osallistujina.

– Ehkä onkin hyvä todeta, että kaikki ovat tervetulleita ja toivottuja mukaan marttatoimintaan sukupuolesta tai muusta taustasta riippumatta. Toivoisin, että mahdollisimman moni mies voisi tulla toimintaamme mukaan matalalla kynnyksellä oppimaan arjen taitoja ja löytämään uusia ystäviä, sanoo Jylhä.

Tarja Kuikka