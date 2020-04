Salibandyn sarjakausi loppui suunniteltua aiemmin: Naisten sarjanousu varmistui

Salibandyn sarjakausi loppui suunniteltua aiemmin. Lue Flanelsin eri joukkueiden valmentajien kommentit kaudesta.

2012-2013 tytöt ja pojat Intersport-liiga 12/13

Kausi 2019-2020 oli joukkueen ensimmäinen sarjakausi ja se sujui mainiosti. Joukkueessa oli yhteensä 17 innokasta 6–8-vuotiasta tyttöä ja poikaa. Harmillisesti koronan takia tämäkin sarja jäi hieman kesken ja kaksi turnausta jäi pelaamatta. Syyskaudella sijoituttiin sijalle kaksi. Pelattuja pelejä oli yhteensä 8 kappaletta, joissa saatiin 15 pistettä, 5 voittoa, 0 tasapeliä ja 3 häviötä. Maaleja tehtiin 43 ja päästettiin 32. Kevätkaudella sijoitus oli toinen 10:llä pisteellä neljässä ottelussa. Kolme voittoa ja yksi tasapeli, tehtyjä maaleja 37 ja päästettyjä 18.

Kokonaisuudessaan kausi oli valmennusjohdon mielestä loistava, pelaajat kehittyivät huimasti ja kaikilla oli hieno taisteluasenne. Välillä harjoituksissa ollaan valmentajina jouduttu koville suuren pelaajamäärän ja valtavan energian takia. Silloin on pelaajien kanssa on istuttu alas, keskusteltu asioista ja saatu energia yleensä valjastettua oikeisiin asioihin tällä konstilla. Kiitokset myös monille vanhemmista, jotka ovat avustaneet kauden aikana harjoituksissa, sekä kaikille jotka ovat lapsensa tuoneet pelaamaan viikosta toiseen. Toivottavasti päästään syksyllä jatkamaan siitä mihin nyt jäätiin ja pelaamisintoa saadaan jatkaa taas turvallisin mielin.

Toivottavasti kaikki pienet ja isot pelaajat jatkavat kotona pallon käsittelyharjoitteita tai ottavat vaikka ulkona pikku pihapelit perheen kanssa. Näin saisi taidot kehittyä ja innon valjastettua puhelimien näytöiltä, vaikka harjoitukset ja pelit ovat tauolla.

Marja Kuurne, Kari Kuurne ja Vesa Hurri

2010-pojat Intersport-liiga, 10/11A

Flanelsin 2010 syntyneiden poikien kausi sujui pitkälti edellisen kauden malliin. Pelaajia ei lähtenyt joukkueesta, mutta sen sijaan saimme muutamia uusia poikia mukaan harjoituksiin. Aiemmilla kausilla meillä oli mukana enemmän myös 2009-syntyneitä, mutta tällä kaudella he siirtyivät pääasiassa Tuukan valmentamaan joukkueeseen.

Harjoituksia pidettiin kaksi kertaa viikossa. Osallistuminen oli erittäin hyvää erityisesti syyskaudella. Harjoituksissa keskityttiin edelleen perusasioihin: pallonkäsittelyyn ja laukauksiin. Peleihin osallistuville käytiin läpi myös erityisesti pelin avaamiseen liittyviä asioita. Ryhmässä oli aika paljon tasoeroja, minkä vuoksi oli välillä haastavaa saada sopivia harjoituksia tehtyä eri tasoisille pelaajille. Varsinkin, kun osallistujamäärät vaihtelivat ja jäivät välillä melko pieniksi.

Ryhmä osallistui Intersport-liigan 10/11A-sarjaan. Pelit sujuivat hyvin ja tuloksena oli viisi voittoa ja yksi tappio. Pelaajien fyysinen vahvuus, hyvä pelikäsitys ja pallollinen osaaminen olivat sarjan huipputasoa. Kirvelevä tappio kärsittiin vajaalla pelaajistolla, mutta tappiot kuuluvat lajiin ja toivottavasti kasvattavat pelinälkää entisestään. Kausi loppui kesken korona-viruksen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi.

Jussi Seppälä

2008-pojat Intersport-liiga 08/09B

2008-poikien kauden alkaessa joukkue oli kokenut paljon muutoksia; uusi valmentaja, pelit isolla kentällä, 5vs5 ja peliaika 3×15 lentävillä vaihdoilla. Kauden ekat pelit olivat jo samalla viikolla kun harjoitukset käynnistyivät, joten ei ollut aikaa hioa sen tarkemmin mitään kuvioita kuntoon vaan oli hypättävä käytännössä kylmiltään askiin. Kauden ekasta turnauksesta tuli tasapeli ja voitto, joukkueesta näki siis heti potentiaalin, mutta perusasioissa ja viisikkopelissä riitti vielä todella paljon töitä. Syksyn edetessä peli parani ja pystyttiin raapimaan hyvin voittoja. Treenattiin kovaa ja ennen joulua peli näytti jo todella lupaavalta, mutta sarjan kärkijoukkueisiin oli vielä matkaa.

Kevätkaudella kokoonpanoon saatiin lisää pelaajia ja pelit käynnistyi lupaavasti kolmella peräkkäisellä voitolla, jatkettiin siis siitä mihin syyskaudella jäätiin. Kauden kolmessa viimeisessä kamppailussa hävittiin maalin tai muutaman erolla. Varsinkin kauden viimeiseksi jääneessä Uuraisten turnauksessa näkyi alkukaudesta tapahtunut huima kehitys. Hävittiin koko kauden sarjan kärkikahinoissa keikkuneille Tipalle Tikkakoskelta ja MuurY:lle Muuramesta enää muutamalla maalilla, joten kehitys oli silmäänpistävää.

Jossiteltavaa ja hampaankoloon jäikin, että oltaisiinko pystytty viimeisessä turnauksessa kuromaan muutaman maalin ero umpeen ja saatu kaadettua kärkijoukkueet. Mene ja tiedä, mutta nälkää kaudesta varmasti jäi ja kokonaisuudessa täytyy olla kauteen todella tyytyväinen.

Tuukka Jussila

2008-tytöt Intersport-liiga 08/09B

Syksyllä tyttöjen harrasteryhmässä alkoi olla innostusta havaittavissa, ja niinpä tytöille tarjottiin mahdollisuutta lähteä kevätkaudelle pelaamaan Intersport-liigan harrastesarjaan. Kevätkierrokselle saatiin kymmenen tytön joukko, joka hurjalla tarmolla lähti haastamaan paljon enemmän treenanneita joukkueita vastaan. Tytöt ilmoitettiin samaan sarjaan Tuukan valmentaman joukkueen kanssa, ja liigasta saatiin lupa ottaa poikia mukaan tyttöjen joukkuetta vahvistamaan tarvittaessa.

Ensimmäiset pelit olivat kotihallissa tammikuun lopulla ja kerran viikossa olleiden ⅓-salitreenien myötä tavoitteena oli kerryttää kokemusta ja ottaa oppia. Tunnin harjoitukset kerran viikossa ⅓-salissa vaihtui koko kentän 3×15 peliaikaan, ja ensimmäinen peli jouduttiin keskeyttämään ennen aikojaan, kun maaliero kasvoi sääntöjen vastaiseksi. Vaikka vastustajat tahkosivat maaleja minkä ehtivät, ei se tyttöjen asennetta tuntunut horjuttavan millään tavalla. Päinvastoin, tytöt näyttivät antavan kaikkensa kentällä ja vaihtopenkillä toisia tsempaten!

Ensimmäisen turnauksen jälkeen naisten joukkue ilmoitti kantavansa kortensa kekoon valmennuspuolella ja tulevan mukaan harjoituksiin. Tytöille tuli myös mahdollisuus osallistua toiseen harjoituskertaan viikolle yhdessä poikien joukkueen kanssa. Muutamassa viikossa saatiin paljon aikaiseksi ja seuraavassa turnauksessa peli oli kehittynyt jo huomattavasti paremmaksi. Vaikka tappiot tuli kaikissa kevään peleissä, on valmentajan näkökulmasta koko joukkue kehittynyt hurjasti hyvin lyhyessä ajassa! Mainittakoon, että ensimmäisissä peleissä O2 JKL: D-tytöt voitti Flanelsin maalein 9-3, mutta kevään toisessa kohtaamisessa lukemat olivatkin vain 2-1 vastustajien hyväksi!

Jonna Keihäsniemi

Naiset Sisä-Suomi 4-divisioona, lohko 8

Naisten joukkeen sarjakausi alkoi lokakuun alussa Keuruulla ja päättyi helmikuun lopulla Salibandyliiton keskeytettyä kaiken sarjatoiminnan maaliskuussa. Pelaamatta jäivät kevään osalta turnaukset Keuruulla ja Jyväskylässä. Pelillisesti joukkueen kausi alkoi tahmeasti ja viiden ensimmäisen pelin jälkeen kasassa oli ainoastaan yksi voitto.

Joulutauolla joukkue (ja valmennus) ryhdistäytyi tehostamalla harjoittelua ja harjoitusaktiivisuutta. Tästä seurauksena oli kahdeksan voittoa ja yksi tasapeli lopuista yhdeksästä kamppailusta. Sarjan keskeytyessä sarjasijoitus oli toinen, joka alkuperäisen säännöstön mukaan oikeuttaa suoraan nousuun ylemmällä sarjatasolle seuraavaksi kaudeksi. Vallitsevassa tilanteessa Salibandyliitto joutuu lähiaikoina kovien päätösten eteen tulevan kauden sarjapaikkojen jaossa. Joukkueen oma tavoite ”tappioton kevät 2020” toteutui, joskin lyhyemmällä kaavalla kuin oli suunniteltu.

Joukkueen sisäisen pistepörssin vei nimiinsä Marja Kuurne viidellätoista tehopisteellä (8+7) ja Mirka Pölkki ylsi myös yli piste per ottelu -tahtiin neljällätoista pisteellä (9+5). Molemmat pelasivat kauden kaikki neljätoista ottelua. Maalivahti Milli Löfgrén torjui kaikissa joukkueen pelaamissa otteluissa päästettyjen maalien keskiarvon ollessa 1,64. Matkalle mahtui myös kolme nollapeliä. Joukkueen pelillinen menestys pohjautui hyvään viisikko- ja joukkuepelaamiseen sekä kurinalaiseen puolustamiseen. Onnistunut kausi oli hyvän joukkuehengen ja monipuolisen ratkaisuvalikoiman lopputulema. Yli kolme maalia tehneitä pelaajia joukkueen rosterista löytyi yhteensä huimat yhdeksän kappaletta ja jokainen pelaaja suoriutui kaudesta erinomaisesti.

Odotettu nousu kolmosdivariin varmistui 27.3. Kausi oli kaksijakoinen; heikohko alku ja loistava loppupuoli. Joukkueen peli-identiteetti alkaa olemaan uomissaan ja yhdessä on saatu luotua hyvä alusta tekemiselle. Nousu on suorituksia analysoiden ansaittu ja antaa sopivan lisämotivaation sekä joukkueelle että valmennukselle tulevaisuuden varalle. Joukkuelistaa nopeasti vilkaisseena seurauksena on myös hieman pidemmät pelimatkat tulevalla kaudella, mutta vieläkin pysytään maltillisissa etäisyyksissä. Joukkueen rakentaminen alkaa lähiaikoina ja mielenkiinnolla seurataan, millä aikataululla päästään takaisin harjoitteluaskareisiin.

Vesa Kuurne

Miehet Kaakkois-Suomi 4-divisioona, lohko 17

Flanelsin miesten kausi alkoi tuttuun tapaan Suomen Cupin ensimmäisellä kierroksella elokuun lopulla. Turnaus pelattiin kotikentällä ja sitä ennen oli ehditty pitää parin viikon harjoitusjakso. Tänä vuonna ei ylletty edellisvuoden urotekoihin, vaan Cupin pelit päättyivät kahteen häviöön. Tappioista huolimatta nähtiin toisessa pelissä kuitenkin huima yksilösuoritus, kun joukkueen kapteeni Vesa Hurri hurjasteli hurjat kuusi maalia.

Varsinaiset sarjapelit Kaakkois-Suomen 4. divisioonassa alkoivat vasta kuukautta myöhemmin 6. lokakuuta Mäntyharjulla, joten yhteispeliä oli ehditty hioa kuntoon. Sarjan avausturnauksesta jäikin plakkariin kaksi komeaa voittoa ja sarjataulukon piikkipaikka heti alkuun. Lahden Salpausselkähallissa pelatun kolmannen turnauksen jälkeen ”sonneilla” oli kasassa neljä voittoa ja kaksi tappiota. Edelleen siis hienosti kärkikahinoissa mukana.

Harmaita hiuksia valmennukselle aiheutti seuraikoni Hurrin loukkaantuminen, jonka johdosta muiden oli otettava enemmän maalintekovastuuta.

Muutaman pelaajan loukkaantuminen voi vaikuttaa suuresti pienellä pelaajamäärillä operoiviin joukkueisiin ja tämä eskaloitui Flanelsin tekemiseen suuresti Lahden turnauksen jälkeen. Harjoituksissa ei saatu kehitettyä viisikkopeliä ja se johti seitsemään peräkkäiseen voitottomaan otteluun. Kauden viimeiseksi jääneestä ottelusta onnistuttiin vihdoin ottamaan kaivattu voitto. Ennen viimeistä turnausta tekeminen näytti jo paljon paremmalta ja koronaepidemian vuoksi perutuista neljästä pelistä olisi varmasti taisteltu hienoja voittoja.

Kesken jääneessä kymmenen joukkueen sarjassa tuloksena oli seitsemäs sija 13 pisteellä. Sarjan voitti Pelicans SB II 19 sarjapisteellä. Flanelsin parhaita pistemiehiä olivat Ilari Suuronen (9+8=17), Jiro Heino (9+7=16) ja Tuukka Hentinen (8+7=15). Uusi vuosikymmen toi myös uusia merkintöjä Flanelsin historiankirjoihin. Vuonna 1999 perustettua joukkuetta jo ensimmäisenä vuonna edustanut Pekka Soilu edusti päättyneellä kaudella seuraa jo neljännellä vuosikymmenellä.

Miesten edustusjoukkue on tällä hetkellä jonkinlaisessa uudelleenrakennusvaiheessa. Menneellä kaudella valmennuksesta pelaamisen ohella vastanneet Tatu Kiiski ja Ilari Suuronen jatkavat myös ensi kaudella. Pelaajistoon kaivataan kuitenkin lisää laajuutta jokaiselle pelipaikalle ja nyt onkin loistava mahdollisuus hypätä mukaan joukkueen toimintaan. Ota rohkeasti yhteyttä!

Ilari Suuronen