Yksityistieavustusten hakemusten käsittelyssä joustoa kunnissa koronakriisin myötä

Suomen Tieyhdistys vetoaa Suomen kuntiin yksityistieavustusten käsittelyssä. Ongelmana on tiekuntien kokousten järjestäminen, koska avustusten hakeminen on yleensä hakuehtojen mukaan päätettävä tiekunnan kokouksessa. Useimmissa kunnissa juuri kevät on avustusten hakemisen aikaa. Pandemian vuoksi kunnilta toivotaan joustavuutta yksityistieavustusten hakuprosessissa.

Luhangassa hakuaikaa on jatkettu rakennustarkastaja Risto Salosen mukaan elokuun loppuun kunnan. Tästä ei ole erikseen ilmoitettu tiekunnille, vaan siitä on tiedotettu ainoastaan kunnan kotisivuilla.

Joutsan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki kertoo, että maanantaihin 30.3. mennessä hakemuksia oli tullut perille erittäin hyvin. Hakuaika oli maaliskuun loppuun mennessä, eikä sitä jatketa.

– Hakemuksen voi jättää, vaikka tiekunnan kokous pidettäisiinkin myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Mitä nopeammin asiat viedään tekniseen lautakuntaan sitä nopeammin tiekunnat saavat mahdolliset kunnossapitoavustuksensa, kertoo Näykki.

Kuntaliiton mukaan laki mahdollistaa jouston hakemuksen täydentämisessä.

Janne Airaksinen