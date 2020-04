Joutsan kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n kanssa kuntatodistusohjelma, jonka limiitti eli ennakkoon sovittu raja on 5.000.000 euroa. Lyhytaikaisen rahoituksen edullisuuden johdosta kunnalle on tullut tarve korottaa tämä limiitti 10.000.000 euroon. Asiasta päätti kunnanhallitus maanantaina.

Janne Airaksinen