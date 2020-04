Geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne yli 70-vuotiaille annetun eristäytymisohjeen uhmaamisesta: Osoittaa käsittämätöntä välinpitämättömyyttä ja suurta tyhmyyttä

Osa yli 70-vuotiaista suomalaisista viisveisaa siitä, että maan hallitus on kehottanut heitä pysyttelemään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Luhankalaisen geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanteen mukaan ikäihmisten olisi kuitenkin tärkeä noudattaa ohjetta karanteenia vastaavissa oloissa pysymisestä, jotta he eivät saisi koronavirustartuntaa, eivätkä myöskään tartuttaisi virusta muihin. Juuri iäkkäät ovat Valvanteen mukaan herkimpiä saamaan virustartunnasta vakavia seurauksia.

Esimerkiksi Italiassa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut runsaasti nimenomaan iäkkäitä. Valvanne ei pidä juuri ikääntyneiden menehtymistä tautiin täysin odottamattomana, vaan sanoo sen olleen oletettua. Yllättävää hänen mukaansa on nyt kuitenkin se, mistä tulee yhä enemmän tietoa myös Yhdysvalloista, että huomattava osa respiraattorihoitoa ja hengitystukea tarvitsevista potilaista on alle 70-vuotiaita, alle 60-vuotiaitakin. Kyse on siis kaikenikäisten aikuisten sairaudesta, myös nuorten.

– Nyt kun olen lukenut eri puolilta näitä potilaiden kertomuksia, myös lääkäripotilaiden kertomuksia, niin he ovat sitä korostaneet, että tämä koskee kaikenikäisiä. Kukaan ei ole tässä turvassa, sanoo Valvanne.

Tosin alle kymmenvuotiailla tapauksia ei ole hänen tietojensa mukaan juurikaan todettu.

Itse covid-19-tautia Jaakko Valvanne pitää kamalana. Pelkkään taudin lievään muotoon kuuluvat voimakas yskä, kuume, väsymys ja jopa keuhkokuume, joka normaalisti luokitellaan jo itsessään vakavaksi sairaudeksi.

– Ja sitten tämä hengitysvajausoireyhtymä, joka on riski kehittyä, sekin voi tulla sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole mitään perussairautta. Ja se on ihan hirveä. Henki ei enää tahdo kulkea, ei pysty enää liikkumaan, eikä pysty enää oikein puhumaan, sanoo Valvanne.

Tauti voi olla hänen mukaansa vakava nuorille ja keski-ikäisille, puhumattakaan iäkkäistä, saati sitten hyvin iäkkäistä ja paljon sairauksia omaavista vanhuksista, joiden luontainen vastustuskyky on lähes olematon. Kotonaan juuri ja juuri esimerkiksi kotihoidon turvin pärjäävä ikäihminen on Valvanteen mukaan jo normaalitilanteessa sellaisessa riskissä, että pienikin muutos terveydentilassa, kuten esimerkiksi rakkotulehdus tai vähäinen kuivuminen, voi johtaa toimintakyvyn menetykseen ja viedä sairaalaan. Heikkokuntoisella pelkkä covid-19-taudin lievä muoto uhkaa henkeä.

– Semmoinenkin, joka ei kehity keuhkokuumeeksi, voi olla kohtalokas. Saatikka tautimuoto, joka etenee keuhkokuumeeksi tai kehittää tämän hengitysoireyhtymän. Se on hengenvaarallinen. Tämän takia iäkkäiden on tärkeä pitää nyt huoli itsestänsä, painottaa Valvanne.

Miten ajan saisi sitten eristyksissä ollessa kulumaan? Jaakko Valvanne ajattelee niin, että silloinkin olisi tärkeä ylläpitää mahdollisimman normaalia elämää ja toimintaa, huolehtia kodin askareista, liikunnasta ja ravitsemuksesta.

– Että sitten jos tulee jokin terveyttä uhkaava tekijä, vaikka tämä korona, niin vastustuskyky ei olisi heikentynyt toimettomuuden ja makaamisen takia ja sen takia, ettei ole huolehtinut itsestänsä, perustelee Valvanne.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi Joutsan seutukunnalla asuvilla on luonto ympärillä, ja luonnossa voi ja kannattaakin liikkua ja nauttia aurinkoisista päivistä. Tai voi vaikka katsella ruokintalaudan lintuja. Ylipäätään iloita normaaliin päivään kuuluvista asioista.

Oikeanlaisen mielentilan säilyttäminen on Valvanteen mukaan tärkeää, ja on myös oltava luottamusta siihen, että tästä selvitään. Siihenkin pitää kuitenkin varautua, että tiedot sairastumisista ja kuolemista tulevat aiheuttamaan surua ja ahdistusta.

Niille yli seitsemänkymppisille, jotka uhmaavat hallituksen kehotusta pysytellä karanteenia vastaavissa oloissa, Valvanteelta ei heru ymmärrystä. Hän pitää ohjeiden noudattamatta jättämistä käsittämättömänä välinpitämättömyytenä.

– Tätähän on psykologisoitu, että nykyaikainen ihminen ei halua rajoitteita. Mutta onhan se nyt suurta tyhmyyttä olla noudattamatta näitä neuvoja. Silloin ihmiset eivät myöskään ajattele läheisiään, eivät itsensä eivätkä läheistensä parasta.

– Nyt on kysymys elämästä ja kuolemasta niin monen kohdalla, että meillä ei ole vara yhdenkään lipsua.

Päivät kuluvat koronatilannetta seuraten ja arkipuuhissa

Hiljattain 70 vuotta täyttäneen geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanteen omat päivät kuluvat nyt kotona Luhangassa koronavirustilannetta medioista seuraten ja normaalien arkipuuhien kuten koiran ulkoiluttamisen ja piha-askareiden merkeissä sekä olemalla kuvapuhelinyhteydessä lapsiin ja lapsenlapsiin.

Valvanne on eristyksissä yhdessä hieman alle seitsemänkymppisen puolisonsa kanssa. Hallituksen patistaessa yli 70-vuotiaat eristyksiin, emeritusprofessori ehti jo ajatella, ettei ohjeistus koske häntä ja hänen puolisoaan, sillä he ovat hyväkuntoisia. Pian hän tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin.

– Nyt ei ole kansalaistottelemattomuuden aika, vaan nyt on kansalaistottelevaisuuden aika. Nyt kun olen seitsemänkymppinen, en voi mennä kauppaan, hän sanoo.

Kauppaostokset pariskunta hoitaa turvautumalla Luhangan kyläkaupan kauppakassipalveluun.

Nimenomaan koronavirustilanteen seuraaminen vie Valvanteen päivistä ison osan. Hänen mielestään tässä tilanteessa on hyvä pysyä ajan tasalla.

– Minusta jokaisen velvollisuus on tietää, mitä tapahtuu ja miten suunnitellaan ja minkälaisia suunnitelmia hallituksella on ja miten muualla maailmassa on pandemia edennyt ja mitä se on aiheuttanut. Nyt jos koskaan on tärkeää se, että me kaikki ymmärrämme, mitä maailmassa tapahtuu ja miksi meillä hallitus tekee sellaisia päätöksiä kuin tekee.

Tarja Kuikka