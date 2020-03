Leivonlinnan vanha koulurakennus jatkaa elämäänsä Porvoossa Kerkkoon kylällä

Äskettäin Facebookissa Muistojeni Leivonmäki -ryhmässä esitettiin pyyntö saada tietoja ja muistoja kaikesta, mikä liittyy Savenahon vanhan kansakoulun historiaan. Leivonlinnanakin tunnettu rakennus on ostettu porvoolaisen Tuomas Tommolan toimesta, ja se tullaan viimeistään kesän aikana purkamaan ja siirtämään Etelä-Suomeen.

– Tarkoitus on siirtää se mahdollisimman ehjänä Porvooseen Kerkkoon kylälle, jossa se tulee perheelleni asuinkäyttöön. Hirsirunko on hyvässä kunnossa, ja kun sukulaisen kautta sain tietää, että tieremontin alle on jäämässä rakennuksia, niin innostuin vanhasta koulusta heti, kertoo Tommola.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa LVIALA

Puolisonsa kanssa hän on kiinnostunut kaikesta historiasta, mikä liittyy rakennukseen. Leivonmäkiset ovatkin jo osoittautuneet hyvin halukkaiksi jakamaan muistojaan. Purkutyöt alkavat kuitenkin kevään aikana. Tommola esittää sen vuoksi toiveen, ettei väki tulisi purkutyömaalle, vaan he kertoisivat asioista pääsääntöisesti edellä mainitun Facebook-ryhmän kautta tai jättäisivät sinne vähintään yhteystietonsa.

– Hyvin mielellämme otamme joka tapauksessa tietoja vastaan. Ajatuksena on, että kun viemme rakennuksen, niin sen mukana tulisi myös siihen liittyviä muistoja.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Savenahon vanha kansakoulu tunnetaan 2000-luvulta myös Leivonlinnana siinä olleen yritystoiminnan peruina. Sen viimeisin tehtävä oli toimia valtatieremontin työmaatoimistona, ja kohta se matkaa etelään asuinkäyttöön.