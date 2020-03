Jumalanpalveluksia voi seurata netin kautta

Joutsan seurakunnan jumalanpalveluksia on mahdollista seurata koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana netin kautta. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan on pidettävä sunnuntaisin jumalanpalvelus. Epidemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi seurakunta on valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti linjannut, että jumalanpalvelukset pidetään ilman seurakuntalaisia. Näin ollen sunnuntain jumalanpalveluksissa on toistaiseksi paikalla vain pappi ja kanttori.

Näitä jumalanpalveluksia voi kuitenkin ainakin osin seurata nettilähetyksinä. Joutsan seurakunnan tämän sunnuntain jumalanpalvelusta sekä palmusunnuntain jumalanpalvelusta voi seurata ainakin seurakunnan Facebook-sivun kautta.

Lisäksi normaalitilanteissakin jumalanpalvelusten ääni on välitetty Palvelukeskus Jouseen sekä Marjatantien palvelukodille. Näitä äänilähetyksiä jatketaan poikkeusaikanakin.

Pääsiäisen hiljaiselle viikolle seurakunta on tehnyt Leivonmäen kirkossa videotallenteita iltakirkko-hartauksista. Nämä ovat katsottavissa ainakin seurakunnan Facebook-sivujen kautta pääsiäisviikon maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.

Seurakunta myös lähettää suorina nettilähetyksinä kiirastorstain, pitkäperjantain ja pääsiäissunnuntain jumalanpalvelukset.

Pääsiäisen jälkeisistä nettilähetyksistä ei ole vielä päätetty. Voi olla, että kaikkina viikkoina omia jumalanpalveluksia ei lähetetä netissä, vaan seurakuntalaisia ohjataan esimerkiksi Ylen televisio- ja radiojumalanpalvelusten pariin.

Lisäksi kannattaa seurata muutoinkin seurakunnan Facebook-sivuja, sillä työntekijät laittavat sinne kukin omaan tahtiinsa hartauksia ja muuta rohkaisevaa materiaalia.

Markku Parkkonen