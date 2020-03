Ohjeita koronavirusepäilyyn

Joutsan terveysaseman laatimat paikalliset ohjeet henkilöille, jotka epäilevät koronavirustartuntaa:

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Oireita voivat olla yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Pelkästään oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri.

Koronaneuvontapuhelin on numerossa 050 475 3609 arkisin klo 8-16. Sairaanhoitaja vastaa numerossa koronaan liittyviin kysymyksiin. Jos puhelin on varattu, sinulle soitetaan takaisin.

Suurin osa sairastuneista saa vain lievän taudin. Lääkärin tekemää taudinmääritystä ei aina tarvita, sillä lievä tauti paranee kotihoidossa viikossa tai parissa. Hoitona on lepo, kuumelääke ja runsas nesteiden nauttiminen. Jos oireesi ovat lievät, etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Vältä sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Kun kotona on hengitystieinfektioon sairastunut henkilö, muut samassa taloudessa asuvat voivat pienentää tartuntariskiä välttämällä lähikosketusta sairastuneen kanssa ja huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta. Käsienpesu on tärkeää etenkin silloin, kun olet ollut kosketuksessa sairastuneeseen, oleskellut sairastuneen kanssa samassa tilassa tai käsitellyt nenäliinoja tai pyykkiä. Tarkkaile sairastuneen vointia ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen

Soita terveyskeskukseen, jos sinulle tai läheisellesi tulee vakavia oireita kuten hengenahdistusta ja yleistila heikkenee.

Riskiryhmään kuuluvien tulee ottaa muita herkemmin yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin. Jos kuulut riskiryhmään, soita pikaisesti terveyskeskukseen, jos sinulle nousee äkillinen kuume (yli 38 astetta tai yli) ja tautiin liittyy kurkkukipua ja/tai yskää ja/ tai hengenahdistusta.

Ota aina ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Vakavien oireiden ilmaantuessa soita heti omaan terveyskeskukseen 014 2690 200 tai terveysaseman ollessa kiinni päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Koronavirus ja riskiryhmät

Tehokkailla torjuntatoimilla ja jatkotartuntojen ehkäisyllä voidaan vähentää etenkin iäkkäiden ja perussairauksista kärsivien sairastumista. Perussairauksia ovat esimerkiksi diabetes, korkea verenpaine tai sydän- ja verisuonitauti, sytostaattihoitoa tai pysyvää kortisonihoitoa saavat potilaat.

Valtioneuvosto on 16.3.2020 velvoittanut yli 70-vuotiaat pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Ulkoilla saa, kunhan välttää sosiaalisia kontakteja, ja kaupassa saa käydä jos sen pystyy hoitamaan niin ettei joudu asioimaan tungoksessa. On aina parempi, jos joku muu voi hoitaa kaupassakäynnin – nyt on naapuriavun ja yhteisöllisyyden paikka.

Kunta tarjoaa apua ruokakaupassa ja apteekissa asiointiin ikäihmisille, riskiryhmään kuuluville ja karanteenissa oleville joutsalaisille Korona-aikana. Tilaukset tehdään soittamalla numeroon 040 619 6541 (arkisin klo 9-15).

Vierailuja iäkkäiden (ja myös perussairauksista kärsivien) luona on syytä välttää ja hoitaa yhteydenpito muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Ostokset ym. voi jättää ovelle menemättä sisään. Jos vierailu iäkkään luona on välttämätöntä, noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on kielletty, samoin kuin vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksikössä ja sairaaloissa (tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta).

Yhteydenpito läheisiin on kuitenkin tärkeää, koska poikkeuksellinen tilanne voi aiheuttaa huolta. Soita siis, kysy voinnista ja vaihda kuulumisia.

Yleisiä ohjeita hygieniasta

Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

Huolehdi hyvästä käsihygieniasta.

Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan.

Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.

Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.