Koronavirusepidemian vuoksi kaikki Puulan Seutuopiston lähiopetus on lopetettu. Joitakin kursseja on pystytty jatkamaan etäopetuksena, mutta suurin osa opetuksesta on seisauksissa ainakin 14.4. asti.

Mikäli poikkeustila päättyy 14.4., peruuntuneet tunnit yritetään seutuopiston tiedotteen mukaan korvata esimerkiksi lukuvuotta pidentämällä sekä kansalaisopistossa että taiteen perusopetuksessa, jos se vain suinkin on mahdollista.

Markku Parkkonen