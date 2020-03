Pääkirjoitus: Noudatetaan ohjeita ja hillitään epidemiaa

Koronavirusepidemian aiheuttamat poikkeustoimet ovat panneet monet yhteiskunnan toiminnot kiinni. Joutsassa ja Luhangassa kansalaisille näkyvimpiä toimia ovat olleet koulujen siirtyminen etäopetukseen. Useimmat julkiset palvelut ja monet yksityiset yritykset ovat siirtyneet hoitamaan asioita puhelimen ja sähköpostin välityksillä. Luonnollisesti kaikille tämä ei ole mahdollista. Monelle paikalliselle pienyritykselle koronaepidemia onkin todella vakava paikka.

Valtion antamien toimintaohjeiden ytimessä on tarpeettomien fyysisten kontaktien välttäminen. Koska koronavirus on helposti tarttuva, tulisi kansalaisten pyrkiä omilla toimillaan minimoimaan mahdollisuudet sen leviämiseen. Pelkona on, että terveydenhuolto ei pysty hoitamaan kaikkia sairastuneita, mikäli virus leviää rajoittamattomasti. Tämä pelko on toteutunut jo muun muassa Pohjois-Italiassa.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa LVIALA

Virus ei monelle sairastuneelle tule olemaan kovin vakava. Tämä ei kuitenkaan ole epidemiatilanteessa olennaista. Olennaista on se, että sairastuneiden määrä ja samalla vakavasti sairastuneiden määrä tulisi pitää mahdollisimman pienenä, jotta terveydenhuolto ei ruuhkaudu. Niin yksinkertaista se on. Siis: noudatetaan ohjeita ja vältetään turhia kontakteja.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.