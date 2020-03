Päivähoitoarki jatkuu Luhangassa poikkeustilasta huolimatta – ainakin toistaiseksi

Suomessa eletään koronavirustilanteen takia parhaillaan poikkeusoloissa ja se näkyy kunnissa monenlaisina rajoituksina ja suljettuina ovina. Varhaiskasvatuksen toimintayksikköjä ei ole kuitenkaan vielä ainakaan valtion määräyksestä suljettu, vaan yksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään yhä toiminnassa. Valtio kuitenkin suosittelee järjestämään lasten hoidon kotona, jos se vaan on mahdollista.

Myös Luhangassa kunnan ryhmäperhepäiväkodit olivat ainakin vielä viime viikolla auki normaalisti. Keskiviikkona molemmissa toimipisteissä, niin kirkonkylällä kuin Tammijärvelläkin, oli kuitenkin kunnan varhaiskasvatuksen esimiehen, perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäisen mukaan tavallista vähemmän lapsia – vain muutamia molemmissa toimipisteissä.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa LVIALA

Normaalitilanteessa lasten määrä vaihtelee Hyytiäisen mukaan päiväkohtaisesti, mutta maksimi on molemmissa toimipisteissä kahdeksan plus esikoululainen. Lasten vähäisen määrän keskiviikkona Hyytiäinen arveli liittyvän koulujen sulkemisiin; monen päiväkoti-ikäisen perheessä on koululaisia, ja koululaisten ollessa keskiviikosta alkaen kotona etäopetuksessa myös osa päivähoitoikäistä otettiin pois hoidosta.

– Se oli varmaan pääsyy, miksi meillä on nyt vähän lapsia, että on niitä sisaruksia, jotka ovat kotona, Hyytiäinen totesi.

Tuleeko Luhangan ryhmäperhepäiväkodeissa olemaan koko poikkeustilan ajan lapsia, vai aiotaanko loputkin heistä ottaa jossain vaiheessa pois hoidosta, sitä Hyytiäinen ei osannut vielä sanoa.

– Vanhemmat eivät ole vielä ilmoittaneet. Varmaan jossain vaiheessa, jos tämä etenee, tulee kielto, että lapset pitää olla kotona, hän arveli.

Koronaviruksen leviämiseltä on pyritty Luhangan ryhmäperhepäiväkodeissa välttymään niin perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäisen kuin myös keskiviikkona Tammijärven toimipisteessä työskennelleiden Kaija Lappalaisen ja Terhi Rantasen mukaan erilaisilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Yhteistyö muiden tahojen kanssa on lopetettu, retkiä ei tehdä ja käsienpesua on tietysti lisätty. Käsihygieniasta huolehditaan lasten kanssa leikin varjolla.

– Laulellaan ja lorutellaan niistä asioista, kertoi Rantanen.

Muilta osin kuviot ovat normaalit, eli päivät täyttyvät monenlaisesta touhuista ja välillä tietysti syödään ja nukutaan. Valtakunnan poikkeustilasta huolimatta päivähoito toimii siis Tammijärvellä ainakin tällä hetkellä muuten normaalisti.

– Päivähoito pyörii, ja jos lapsia on, niin tottakai otetaan vastaan, totesi Lappalainen.

Päivähoitoarkea pyöritetään Luhangassa perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäisen mukaan kaikkiaan kuuden työntekijän voimin. Mikäli loputkin hoitolapset jäävät jossain vaiheessa kotiin, eikä hoitajille näin ollen ole enää toistaiseksi normaaleja työtehtäviä, heille tarjotaan Hyytiäisen mukaan muita töitä, esimerkiksi tehtäviä kunnan vanhuspalveluista.

Luhangan koululla oli viime keskiviikkona hiljaista.

Koulun lähiopetuksessa ei ole ketään, sekin tilanne voi muuttua

Siinä missä Luhangan kunnan ryhmäperhepäiväkodeissa oli viime keskiviikkona elämää, Luhangan koululla sen sijaan oli hiljaista esikoululaisten ja perusopetuksen oppilaiden siirryttyä kyseistä päivästä alkaen etäopiskelemaan koteihinsa. Vaikka esikoululaisilla ja perusopetuksen 1.-3. luokkien oppilailla olisi poikkeustilan aikanakin mahdollisuus lähiopetukseen, ei tätä mahdollisuutta ollut ainakaan heti alkuun hyödyntänyt kukaan.

Vielä keskiviikkona tosin elettiin siinä ajatuksessa, että 1.-3. luokkien oppilaista lähiopetukseen ovat oikeutettuja vain ne, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Perjantaina maan hallitus poisti ammattirajoituksen ja salli lähiopetuksen kaikille 1.-3. luokkalaisille, tosin suosituksena on heidänkin koulunkäyntinsä hoitaminen kotona.

Luhangan koulun johtajaopettaja Leila Qvist-Pettersson kertoi keskiviikkona tiedottaneensa aiemmin tuolloin vielä rajatusta lähikoulunkäyntimahdollisuudesta oppilaiden vanhempia, mutta yksikään vanhemmista ei hänen mukaansa ilmoittanut lapsensa lähiopetuksen tarpeesta. Tilanne kuitenkin elää Qvist-Petterssonin mukaan koko ajan, eli vaikka lähiopetuksessa ei ollut viime viikolla ketään, jossain vaiheessa tulijoita voi silti olla.

– Kyllä voidaan kesken tämän kaudenkin tehdä sitten päätös, että lapsi siirtyykin lähiopetukseen kouluun. Koko ajanhan me ollaan vuorovaikutuksessa perheiden kanssa. Tänäänkin on ollut useita puheluita, mitkä olen käynyt huoltajien kanssa. Ollaan pohdittu arjen työjärjestystä kotona, miten se arki järjestyy lasten kanssa siellä, Qvist-Pettersson kertoi keskiviikkona.

Vaikka oppilaita ei myöhemminkään poikkeustilan aikana tulisi lähiopetukseen, ei Luhangan koulu ole tyhjillään, vaan koululla tullee Qvist-Petterssonin mukaan olemaan joka päivä paikalla joku opetushenkilökunnasta.

– Siinä on kumminkin kaikkea semmoista valmistelutyötä, mitä pitää tehdä. Täällä käy oppilaitakin, jotkut käyvät jotain kokeita suorittamassa tai hakemassa lisää jotain tarvikkeita.

Opettajille on kuitenkin annettu lupa hoitaa tehtävistä etänä niin paljon kuin mahdollista.

Kun Luhangan koululla kerrottiin oppilaille viime viikon tiistaina koulun tilapäisestä sulkemisesta ja etäopetukseen siirtymisestä, osa otti Qvist-Petterssonin mukaan tiedon vakavana vastaan, mutta joukossa oli niitäkin, jotka iloitsivat luullessaan pääsevänsä lomalle. Jotkut alkuopetuksen oppilaat puolestaan tirauttivat kyyneleitä, kun koulupäivä päättyi.

– Kyllä siellä oli hyvin erilaisia tunteita ja jotenkin oli semmoinen hyvin jännittynyt tunnelma. Oli semmoista odotusta ilmassa ja varmaan epätietoisuuttakin ja varmaan jännitystäkin. Oli hyvin erikoinen tunnelma.

Tarja Kuikka