Pääkirjoitus: Poikkeustoimet pysäyttävät Suomen

Hallitus julkisti maanantaina listan toimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi. Poikkeustoimet ovat järeitä, mutta ilmeisen tarpeellisia. Esimerkiksi koulut siirtyvät liki sataprosenttisesti etäopetukseen ja ovat siis tyhjiä oppilaista viimeistään tänään keskiviikkoaamuna. Joutsassa siirryttiin jo maanantaina vapaaehtoiseen etäopetukseen, jonka valitsi osa oppilaiden vanhemmista.

Poikkeusmääräysten tarkoituksena on suojella erityisesti iäkkäitä kansalaisia virustartunnalta. Tiedossa on, että virus on vaarallinen ikäihmisille. Hallituksen ohjeena on, että kaikkien yli 70-vuotiaiden tulisi asettaa itsensä karanteeniin, siis välttää kontakteja muiden ihmisten kanssa. Tämä ohje on pysäyttävä Joutsan ja Luhangan kaltaisilla paikkakunnilla, joissa merkittävä osa aktiivista yhteiskunnan ja järjestöelämän toimijoista on yli 70-vuotiaita.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Haapahalli Autoasi Joutsa

Toinen erityissuojeluksessa oleva ryhmä ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta olennaiset ammattiryhmät. Esimerkiksi apteekin työntekijöiden suojeleminen tartunnoilta on välttämätöntä, jotta apteekkipalvelut pyörivät.

Paikallisille pienyrityksille epidemia ja poikkeustoimet voivat olla vakava paikka. Nyt kaivataan valtiolta selkeitä tukitoimia, jotta elinvoimaiset yritykset eivät turhaan kaadu. Myös kansalaisten kannattaa pohtia, voisiko paikallista pienyrittäjää jotenkin jelpata.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.