Kuivatuotteet ja vessapaperit käyneet kaupaksi myös Joutsassa – hyllyt pystytään kuitenkin pitämään täynnä

Koronaviruksen leviäminen sai kansalaiset täyttämään ruokakomeroaan ja kotivaraansa, ihan vain varmuuden vuoksi. Valtakunnallinen ilmiö on ollut kuivatuotteiden ja vessapaperin menekin kasvu, ja tämä on havaittu myös Joutsan päivittäistavarakaupoissa.

K-Supermarket Joutsan kauppias Timo Taskila vahvistaa edellä mainittujen tuotteiden menekin kasvaneen. Kysyntään on kuitenkin pystytty hyvin varautumaan ja pääsääntöisesti hyllyt ovat pysyneet täysinä.

– Ei tarvitse olla huolissaan, ruokaa ja muitakin tuotteita riittää kyllä. Ruokaketju on kotimainen perustuote, se toimii kyllä, toteaa Taskila.

Taskila ennakoi ostokäyttäytymisen muuttumisen jo etukäteen ja niin sanotusti tankkasi kauppansa täyteen. Leivän kysyntä on kuitenkin ollut niin suurta, että niiden tilauksia ei ole toimitettu leipomoista aivan täysimääräisesti, mutta tilanteen ennakoidaan korjaantuvan. Myös hiiva on mennyt hyvin kaupaksi. Paikallinen erikoisuus saattaa olla valkokaalin ostaminen tavallista laajemmassa mitassa. Kaali kun säilyy pitkään ja on hyvää laatikon ainesta.

Koronavirukseen varautuminen on Taskilan mukaan saanut ihmiset kyselemään tavallista enemmän K-Supermarketin ruokatarvikkeiden kotiinkuljetusmahdollisuutta.

S-market Joutsan marketpäällikkö Ville Nurmi kertoo samansuuntaista. Kuivatuotteiden kuten riisin, pastan, säilykkeiden ja ylipäänsä hyvin säilyvien tuotteiden menekki kiihtyi viikonloppuna. Tavaraa on kuitenkin pääsääntöisesti riittänyt. Vessapaperia on kuitenkin mennyt siihen malliin kaupaksi, että hyllyissä on ollut aika ajoin pientä vajetta. Myös leipää ja kuivahiivaa on ostettu paljon.

– Tilausjärjestelmät toimivat siten, että heti alkuviikosta hyllyt tulevat taas aivan täyteen. Kuivahiiva on esimerkki sellaisesta yksittäisestä tuotteesta, ettei varmaan kukaan pystynyt ennustamaan sen äkillistä suosiota, kertoo Nurmi.

Janne Airaksinen

Yläkuva: K-Supermarket Joutsan kauppias Timo Taskila vahvistaa, että ihmisten ostokäyttäytymisessä tapahtui muutos myös Joutsassa koronaviruksen vuoksi. Vessapaperia kuitenkin riittää, kuten kuvasta näkee.