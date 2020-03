Keski-Suomen keskussairaala julkaisi juuri äskettäin tietoa keskussairaalaan saapuville potilaille. Sen mukaan Keski-Suomen keskussairaalan vastaanottotoiminta jatkuu normaalisti. Ainoa rajoite on, että potilaat eivät saa tulla flunssaisina vastaanotoille, sovittuihin leikkauksiin eikä sairaalan tiloihin.

Keskussairaala on myös päättänyt perua ei-kiireelliset leikkausajat potilailta, jotka ovat olleet ulkomailla 14 vuorokauden sisällä ennen leikkausta. Tämä ei koske päivystysleikkauksia, eikä kiireellisiä leikkauksia.

Sairaala on rajoittanut sairaalan tiloissa liikkumista ulkopuolisilta henkilöiltä. Potilaat saavat ottaa mukaan yhden saattajan vain, mikäli tämä on potilaan hoidon kannalta välttämätöntä. Osastoille sallitaan vain välttämättömät vierailut. Kaikkien muiden ylimääräisten henkilöiden liikkuminen sairaalan tiloissa on ilman pakottavaa syytä kielletty toistaiseksi.

Myös kättely on kielletty koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Näillä toimenpiteillä keskussairaala varmistaa potilasturvallisuuden ja pyrkii estämään uusien tartuntojen leviämisen.

Janne Airaksinen