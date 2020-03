Futsal-liiga on toistaiseksi keskeytetty – viimeinen runkosarjakierros ja play-offit pelaamatta

Futsal-liiga on toistaiseksi keskeytetty. Viimeinen runkosarjakierros ja play-offit ovat pelaamatta. Palloliiton mukaan seuroilla ja pelaajayhdistyksillä oli tahto pelata otteluita viikonlopun aikana. Nyt tilanne koronavirusepidemian osalta on kuitenkin muuttunut hyvin nopeasti, joten asiassa kunnioitetaan vallitsevia olosuhteita ja poikkeustilannetta. Terveys on nyt ensisijainen prioriteetti.

– Osa joukkueista ilmoitti Palloliittoon perjantaina olevansa estyneitä pelaamaan koronaviruskaranteenin vuoksi, joten päätös kaikkien otteluiden peruutuksesta oli ainut järkevä mahdollisuus tässäkin valossa, Palloliiton kilpailutoimenjohtaja Pekka Soini perustelee nopeaa reagointia.

JoSePalla olisi ollut viime viikonloppuna vierasottelu Tornion Palloveikkoja vastaan ilman yleisöä, mutta kyseinen peli siirtyy nyt tulevaisuuteen. Siirrot koskivat miesten Suomen Cupin neljännesvälieräotteluita, miesten ja naisten Futsal-Liigaa sekä miesten Futsal-Ykkösen runkosarjan päätöskierroksia.

Uusista pelipäivistä tiedotetaan myöhemmin. JoSePa tiedottaa heti, kun jotain uutta ilmenee.

Janne Airaksinen