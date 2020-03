Sivuluisussa ajamisesta seurasi ajokielto ja sakot

Vuonna 1999 syntynyt joutsalaismies menetti ajokorttinsa ja sai sakot ajettuaan autollaan sivuluisussa Joutsan keskustassa viime tiistaina. Vastaavaa epäasiallista autoilua aiemminkin harrastanut mies on määrätty ennenkin ajokieltoon ja poliisi on huomauttanut tämän autoilusta, mutta ilmeisesti toimenpiteillä ei ole aiemmin ollut toivottua tulosta. Viime tiistain ajelun perusteella mies siis määrättiin taas ajokieltoon ja häntä myös sakotettiin. Poliisi kirjasi miehelle epäilyn liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vakavasta piittaamattomuudesta.

Joutsassa on kritisoitu erityisesti sosiaalisessa mediassa sitä, ettei poliisi puutu kylällä tapahtuvaan autoilla rälläämiseen. Joutsan poliisin mukaan tilannetta on kuitenkin seurattu ja siihen on puututtu kuten vuonna 1999 syntyneen joutsalaismiehen tapaus osoittaa.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Haapahalli

Ajokiellon pituus tiistain kaltaisissa tapauksissa on poliisin mukaan tyypillisesti yhdestä kahteen kuukautta. Ajokortin poisottamiseen ei poliisin mukaan vaadita nopeuden mittaamista tutkalla, vaan kortti voidaan ottaa pois myös ajotavan perusteella, eli jos ajaa holtittomasti ja rikkoo liikennesääntöjä.

Mahdolliset havainnot kaahailusta tai muusta epäasiallisesta autoilusta voi tehdä poliisin mukaan tilanteen ollessa päällä hätäkeskukseen.